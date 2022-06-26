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Ресторатор з Кіпру виграв найкрутіший приз у покері та увійшов до історії країни

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 червня, 21:04
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Кіпріот Менікос Панайоту здобув золотий браслет на WSOP 2022 і став першим представником своєї країни з такою нагородою
Менікос Панайоту став першим кіпріотом із браслетом WSOP
Менікос Панайоту став першим кіпріотом із браслетом WSOP

Світова серія покеру вже перетнула свій екватор. Організатори WSOP розіграли у Лас-Вегасі майже 50 браслетів з 89-ти, які заплановані цього року.

У мікст-турнір з восьми дисциплін покеру було здійснено 695 входів по 1,5К, наростивши призовий фонд майже до мільйона. Його тріумфатором сенсаційно став кіпріот Менікос Панайоту.

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Хлопець зумів випередити іменитих Джеремі Осмуса, Скотті Нгуєна, Шона Діба та Джоша Ар'є. У хедз-апі Менікос здолав чилійця Ніка Юніса і здобув перший браслет у кар'єрі. Причому для Кіпру ця перемога на WSOP також стала дебютною.

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Що цікаво, Панайоту у 2017 році закинув професійну кар'єру покериста на другий план, вирішивши зайнятися бізнесом та відкривши ресторан мексиканської кухні. Щоправда, у 2022 році пристрасть взяла гору і хлопець розпочав підготовку до WSOP, де у підсумку й увійшов до історії покеру своєї країни.

Результати фінального столу турніру WSOP Eight Game Mix 6-Handed :

  1. Менікос Панайоту – 180,7 тис. доларів
  2. Нік Юніс – 111,7 тис. доларів
  3. Юн Парк – 75,9 тис. доларів
  4. Ерік Бухман – 52,6 тис. доларів
  5. Джейсон Стокфіш – 37,1 тис. доларів
  6. Джейк Лібескінд – 26,8 тис. доларів

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16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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