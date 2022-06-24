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Игрок в покер заработал миллион долларов, раскрутившись с одной фишки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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24 июня, 11:14
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Юлиан Колев был близок к провалу перед стартом финалки, но удача помогла ему подняться из грязи в князи
Юлиан Колев выиграл второй браслет WSOP в карьере
Юлиан Колев выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе на WSOP завершился турнир MILLIONAIRE MAKER NLH, где определялся обладатель одного из 89-ти браслетов. Исходя из названия, можно понять, что победитель становился бы миллионером.

Турнир вызвал большой интерес среди покеристов, собрав почти 8 тысяч входов по 1500 долларов. Призовой фонд в итоге дорос до отметки 10,6М.

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Среди 1196 игроков, которые попали в ITM, есть один украинец. Уроженец Крыма Павел Векслер залетел на 783 место и удвоил потраченный бай-ин – 3К.

Павел Векслер успешно играет на Мировой серии покера

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За финальный стол не попадали топовые покеристы, а победа досталась, пожалуй, самому сильному из них. Болгарин Юлиан Колев ранее был более успешен в онлайне, где в прошлом году и выиграл свой первый браслет.

Теперь же парень показал чудеса воскрешения и на стадии двух столов смог выжить с одной фишкой на руках. Пропустив одну раздачу, Колев несколько раз пошел в олл-ин и смог отыграться. В хедз-апе Юлиан одолел израильтянина Росена и забрал 1,12 миллиона призовых.

Результаты финального стола турнира WSOP MILLIONAIRE MAKER NLH :

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  1. Юлиан Колев – 1,12 млн долларов
  2. Орен Росен – 695,3 тыс. долларов
  3. Тайлер Гастон – 522,7 тыс. долларов
  4. Йита Чунг – 395,5 тыс. долларов
  5. Доминик Бразьер – 301,3 тыс. долларов
  6. Стэнли Венг – 231,1 тыс. долларов
  7. Ален Тенорио – 178,5 тыс. долларов
  8. Бастьен Жоли – 138,8 тыс. долларов
  9. Ник Марчингтон – 108,7 тыс. долларов

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
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9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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