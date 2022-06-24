Игрок в покер заработал миллион долларов, раскрутившись с одной фишки

Юлиан Колев был близок к провалу перед стартом финалки, но удача помогла ему подняться из грязи в князи

Юлиан Колев выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе на WSOP завершился турнир MILLIONAIRE MAKER NLH, где определялся обладатель одного из 89-ти браслетов. Исходя из названия, можно понять, что победитель становился бы миллионером.

Турнир вызвал большой интерес среди покеристов, собрав почти 8 тысяч входов по 1500 долларов. Призовой фонд в итоге дорос до отметки 10,6М.

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Среди 1196 игроков, которые попали в ITM, есть один украинец. Уроженец Крыма Павел Векслер залетел на 783 место и удвоил потраченный бай-ин – 3К.

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За финальный стол не попадали топовые покеристы, а победа досталась, пожалуй, самому сильному из них. Болгарин Юлиан Колев ранее был более успешен в онлайне, где в прошлом году и выиграл свой первый браслет.

Теперь же парень показал чудеса воскрешения и на стадии двух столов смог выжить с одной фишкой на руках. Пропустив одну раздачу, Колев несколько раз пошел в олл-ин и смог отыграться. В хедз-апе Юлиан одолел израильтянина Росена и забрал 1,12 миллиона призовых.

Результаты финального стола турнира WSOP MILLIONAIRE MAKER NLH :

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