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Мрію не знищити! Киянин навів фурор у масовому турнірі для пенсіонерів

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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28 червня, 16:26
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Валерій Лубенець став призером спеціального турніру на Світовій покерній серії, з'явившись на гру в патріотичній футболці
Валерій Лубенець на Світовій серії покеру
Валерій Лубенець на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

На Світовій серії покеру добіг кінця незвичайний турнір для пенсіонерів. До нього допускалися лише люди віком понад 60 років, готові заплатити по 1 тисячі доларів бай-іну.

У результаті змагання побило свій рекорд відвідуваності, зібравши понад сім тисяч входів. Призові 6,3М у результаті розділили понад тисячу гравців, серед яких опинився й українець.

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Киянин Валерій Лубенець протримався до 3-макс та завершив турнір на 18 місці. Це дозволило йому вдесяте за кар'єру потрапити в призи на WSOP і відвезти 27 тисяч доларів.

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Тріумфатором турніру став житель Меріленду Ерік Смідінгер, який у хедз-апі вбив Бена Сарноффа і заробив свій перший браслет. Після цього успіху, який став найбільшим у його кар'єрі, загальний дохід Смідінгера від покеру зріс до 828К.

Результати фінального столу турніру WSOP SENIORS NLH Championship:

  1. Ерік Смідінгер – 694,9 тис. доларів
  2. Бен Сарнофф – 429,4 тис. доларів
  3. Чарльз Мітчелл – 323 тис. доларів
  4. Б'яджо Морчано – 244,6 тис. доларів
  5. Кеті Ліберт – 186,5 тис. доларів
  6. Ян Петтерссон – 143,1 тис. доларів
  7. Андрес Корн – 110,6 тис. доларів
  8. Марк Петт – 86,1 тис. доларів
  9. Александер Хілл – 67,4 тис. доларів

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