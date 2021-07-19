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Можно купить Ярмоленко и Мораеса: как выглядит самый дорогой набор для покера (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
19 июля, 14:30
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Согласно Transfermarkt, два лидера атаки сборной Украины в сумме оцениваются меньше, чем покерные фишки от лондонского мастера
Самый дорогой покерный набор мира
Самый дорогой покерный набор мира / Фото: Geoffrey Parker

Игра в покер невозможна без набора фишек. Конечно, это так, если мы говорим о живой игре. В онлайне используются виртуальные фишки, однако они не вызывают такого интереса по сравнению с настоящими.

Работа с фишками – одно из искусств покера. Игроки перебирают пальцами фишки во время раздумий и просто для забавы. В свою очередь оппоненты изучают их поведение с фишками, чтобы "прочесть" их игру. Сегодня мы расскажем вам о самом дорогом покерном наборе в истории.

Изобретен он был в 2011 году английским мастером Джеффом Паркером. В набор входят 384 покерные фишки, кнопки дилера и блайндов, а также четыре колоды карт с платиновым напылением. Сам кейс сделан из кожи аллигатора с бриллиантовыми украшениями внутри и замками из белого золота.

Фишки сделаны из 18-каратного золота с инкрустированными 22 тысячами драгоценных камней. Как обычно, присутствуют фишки белого, красного, синего, зеленого и черного цвета и каждая из них имеет уникальную огранку.

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Белые и черными обрамлены разными видами бриллианта, зеленые – изумрудами, синие – сапфирами, а красные – рубинами. К тому же сердцевина фишек покрыта кожей ската.

Стоимость такого набора оценивается аж в 7,3 миллиона долларов! Правда, оперативно купить его не выйдет. Джефф принимает заказы на данный сет на своем сайте и обещает термин доставки 9 месяцев.

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