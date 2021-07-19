Можна купити Ярмоленка та Мораеса: як виглядає найдорожчий набір для покеру (фото)

Згідно Transfermarkt, два лідери атаки збірної України в сумі оцінюються менше, ніж покерні фішки від лондонського майстра

Найдорожчий покерний набір світу / Фото: Geoffrey Parker

Гра в покер неможлива без набору фішок. Звичайно, це так, якщо ми говоримо про живу грі. В онлайні використовуються віртуальні фішки, однак вони не викликають такого інтересу в порівнянні з справжніми.

Робота з фішками – одне з мистецтв покеру. Гравці перебирають пальцями фішки під час роздумів і просто для забави. У свою чергу опоненти вивчають їх поведінку з фішками, щоб "прочитати" їх гру. Сьогодні ми розповімо вам про найдорожчий покерний набір в історії.

Зроблений він був у 2011 році англійським майстром Джефом Паркером. У набір входять 384 покерні фішки, кнопки дилера та блайндів, а також чотири колоди карт з платиновим напиленням. Сам кейс зроблений зі шкіри алігатора з діамантовими прикрасами всередині та замками з білого золота.

Фішки зроблені з 18-каратного золота з інкрустованими 22 тисячами дорогоцінних каменів. Як завжди, присутні фішки білого, червоного, синього, зеленого і чорного кольору і кожна з них має унікальне огранювання.

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Білі та чорними обрамлені різними видами діаманту, зелені – смарагдами, сині – сапфірами, а червоні – рубінами. До того ж серцевина фішок покрита шкірою ската.

Вартість такого набору оцінюється аж у 7,3 мільйона доларів! Правда, оперативно купити його не вийде. Джефф приймає замовлення на цей сет на своєму сайті та обіцяє термін доставки 9 місяців.