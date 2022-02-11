Миллион за полтора месяца! Лучший игрок 2021 года от души зажег за покерным столом (видео)

Боснийский хайроллер Али Имсирович сумел отбить потраченные 50 тысяч долларов, выиграв ивент на PokerGo Cup

Али Имсирович продолжает побеждать в 2022 году / Фото: Twitter Pokergo

В эти дни проходит серия PokerGo Cup, которая организована популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили топ-турниры с лучшими игроками планеты с бай-инами от 10К до 100К долларов.

Вчера подошел к концу седьмой ивент с бай-ином 25 тысяч долларов. Его участниками стало 43 покериста, что позволило впервые за серию перебить отметку призового фонда в 1 миллион долларов.

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В призы попали семеро игроков, в том числе и основатель платформы PokerGo Кэри Катц. Для бизнесмена и успешного покериста это уже четвертые ITM в этой серии.

Победителем же стал лучший игрок прошлого года Али Имсирович. Тогда босниец выиграл более 50 турниров за весь 2021-й, а теперь ему покорился второй хайроллерский ивент этого года после триумфа в казино Venetian в начале января.

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Али Имсирович – лучший боснийский покерист / Фото: WSOP

Али был чиплидером всю финалку и вышел в хедз-ап с пятикратным преимуществом на Сэмом Соверелом. При этом у американца получилось сравняться по стеку и даже немного выйти вперед. Но за одну раздачу Сэм проиграл почти все, поверив в две пары тузов и "двоек.

Соверел: AQ

Имсирович: K2

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Стол: 6-2-2-A-T

Триумф позволил Имсировичу выйти на третье место в списке самых успешных игроков 2021 года, заработав в сумме чуть более миллиона. Всего за карьеру балканец сумел выиграть 16,1М в "живых" турнирах.

Результаты финального стола PokerGo Cup 07: