Миллион за полтора месяца! Лучший игрок 2021 года от души зажег за покерным столом (видео)

В эти дни проходит серия PokerGo Cup, которая организована популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили топ-турниры с лучшими игроками планеты с бай-инами от 10К до 100К долларов.
Вчера подошел к концу седьмой ивент с бай-ином 25 тысяч долларов. Его участниками стало 43 покериста, что позволило впервые за серию перебить отметку призового фонда в 1 миллион долларов.
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В призы попали семеро игроков, в том числе и основатель платформы PokerGo Кэри Катц. Для бизнесмена и успешного покериста это уже четвертые ITM в этой серии.
Победителем же стал лучший игрок прошлого года Али Имсирович. Тогда босниец выиграл более 50 турниров за весь 2021-й, а теперь ему покорился второй хайроллерский ивент этого года после триумфа в казино Venetian в начале января.
Али был чиплидером всю финалку и вышел в хедз-ап с пятикратным преимуществом на Сэмом Соверелом. При этом у американца получилось сравняться по стеку и даже немного выйти вперед. Но за одну раздачу Сэм проиграл почти все, поверив в две пары тузов и "двоек.
Соверел: AQ
Имсирович: K2
Стол: 6-2-2-A-T
Триумф позволил Имсировичу выйти на третье место в списке самых успешных игроков 2021 года, заработав в сумме чуть более миллиона. Всего за карьеру балканец сумел выиграть 16,1М в "живых" турнирах.
Результаты финального стола PokerGo Cup 07:
- Али Имсирович – 365,5 тыс. долларов
- Сэм Соверел – 236,5 тыс. долларов
- Джереми Осмус – 161,2 тыс. долларов
- Ник Шульман – 118,2 тыс. долларов
- Кэри Катц – 86 тыс. долларов
- Даррен Элиас – 64,5 тыс. долларов
- Роджер Сиппл – 43 тыс. долларов