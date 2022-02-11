Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Норманді в Берліні Норманді в Берліні Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Мільйон за півтора місяці! Найкращий гравець 2021 року від душі запалив за столом покеру (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 17:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Боснійський хайролер Алі Імсірович зумів відбити витрачені 50 тисяч доларів, вигравши івент на PokerGo Cup
Алі Імсирович продовжує перемагати у 2022 році
Алі Імсирович продовжує перемагати у 2022 році / Фото: Twitter Pokergo

Цими днями проходить серія PokerGo Cup, яка організована популярною стрімінговою платформою PokerGo. Організатори намітили топ-турніри з найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вчора добіг кінця сьомий івент з бай-іном 25 тисяч доларів. Його учасниками стали 43 покеристи, що дозволило вперше за серію перебити позначку призового фонду в 1 мільйон доларів.

Реклама

Читайте також: Негреану передумав закінчувати кар'єру та виграв топ-турнір за 25 тисяч

У призи потрапило семеро гравців, у тому числі й засновник платформи PokerGo Кері Катц. Для бізнесмена та успішного покериста це вже четверті ITM у цій серії.

Переможцем же став найкращий гравець минулого року Алі Імсірович. Тоді боснієць виграв понад 50 турнірів за весь 2021-й, а тепер йому підкорився другий хайролерський івент цього року після тріумфу у казино Venetian на початку січня.

Реклама

Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист
Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

Алі був чіплідером усю фіналку і вийшов у хедз-ап із п'ятикратною перевагою на Семом Соверелом. При цьому американцю вдалося зрівнятися по стеку і навіть трохи вийти вперед. Але за одну роздачу Сем програв майже все, повіривши у дві пари тузів і двояк.

Соверел: AQ
Імсірович: K2

Реклама

Стіл: 6-2-2-A-T

Тріумф дозволив Імсіровичу вийти на третє місце у списку найуспішніших гравців 2021 року, заробивши в сумі трохи більше мільйона. Загалом за кар'єру балканець зумів виграти 16,1М у "живих" турнірах.

Результати фінального столу PokerGo Cup 07:

  1. Алі Імсірович – 365,5 тис. доларів
  2. Сем Соверел – 236,5 тис. доларів
  3. Джеремі Осмус – 161,2 тис. доларів
  4. Нік Шульман – 118,2 тис. доларів
  5. Кері Катц – 86 тис. доларів
  6. Даррен Еліас – 64,5 тис. доларів
  7. Роджер Сіппл – 43 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти