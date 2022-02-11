Мільйон за півтора місяці! Найкращий гравець 2021 року від душі запалив за столом покеру (відео)

Боснійський хайролер Алі Імсірович зумів відбити витрачені 50 тисяч доларів, вигравши івент на PokerGo Cup

Алі Імсирович продовжує перемагати у 2022 році / Фото: Twitter Pokergo

Цими днями проходить серія PokerGo Cup, яка організована популярною стрімінговою платформою PokerGo. Організатори намітили топ-турніри з найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вчора добіг кінця сьомий івент з бай-іном 25 тисяч доларів. Його учасниками стали 43 покеристи, що дозволило вперше за серію перебити позначку призового фонду в 1 мільйон доларів.

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У призи потрапило семеро гравців, у тому числі й засновник платформи PokerGo Кері Катц. Для бізнесмена та успішного покериста це вже четверті ITM у цій серії.

Переможцем же став найкращий гравець минулого року Алі Імсірович. Тоді боснієць виграв понад 50 турнірів за весь 2021-й, а тепер йому підкорився другий хайролерський івент цього року після тріумфу у казино Venetian на початку січня.

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Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

Алі був чіплідером усю фіналку і вийшов у хедз-ап із п'ятикратною перевагою на Семом Соверелом. При цьому американцю вдалося зрівнятися по стеку і навіть трохи вийти вперед. Але за одну роздачу Сем програв майже все, повіривши у дві пари тузів і двояк.

Соверел: AQ

Імсірович: K2

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Стіл: 6-2-2-A-T

Тріумф дозволив Імсіровичу вийти на третє місце у списку найуспішніших гравців 2021 року, заробивши в сумі трохи більше мільйона. Загалом за кар'єру балканець зумів виграти 16,1М у "живих" турнірах.

Результати фінального столу PokerGo Cup 07: