Негреану передумав закінчувати кар'єру та виграв топ-турнір за 25 тисяч

Канадський хайролер досяг першого солідного успіху в 2022 році, заробивши в турнірі PokerGo Cup 350 тисяч доларів

Даніель Негреану виграв 350 тисяч доларів на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Хайролерська серія PokerGo Cup, яка проходить у Лас-Вегасі за підтримки популярної стрімінгової платформи PokerGo, наближається до своєї кульмінації. Організатори намітили топ-турніри з найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вночі завершився шостий івент, внесок у який становив 25 тисяч доларів. Участь у ньому взяло 35 покеристів, що призвело призовий фонд до позначки 875К.

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Призових місць виявилося всього п'ятеро та їх розділили топові хайролери. Наприклад, на четверте місце піднявся найкращий британець в історії покеру Стівен Чидвік, а переможцем став найпопулярніший покерист. Даніель Негреану.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

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У минулому івенті серії канадець прикро вилетів поза призовою зоною, хоча по ходу івента був одним із чіплідерів. Тепер він сповна помстився суперникам і став чемпіоном, обігравши в непростому хедз-апе Шона Вінтера.

Перемога дозволила третьому місцю All Time Money List поповнити свій банкрол на 350 тисяч. Цікаво, що наприкінці минулого року Негреану думав про завершення кар'єри та пообіцяв звести свою участь в івентах до мінімуму.

Результати фінального столу PokerGo Cup 06:

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