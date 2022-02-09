Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Негреану передумав закінчувати кар'єру та виграв топ-турнір за 25 тисяч

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 16:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канадський хайролер досяг першого солідного успіху в 2022 році, заробивши в турнірі PokerGo Cup 350 тисяч доларів
Даніель Негреану виграв 350 тисяч доларів на PokerGo Cup
Даніель Негреану виграв 350 тисяч доларів на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Хайролерська серія PokerGo Cup, яка проходить у Лас-Вегасі за підтримки популярної стрімінгової платформи PokerGo, наближається до своєї кульмінації. Організатори намітили топ-турніри з найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вночі завершився шостий івент, внесок у який становив 25 тисяч доларів. Участь у ньому взяло 35 покеристів, що призвело призовий фонд до позначки 875К.

Реклама

Читайте також: Двом росіянам вдалося відскочити від неминучого фіаско (відео)

Призових місць виявилося всього п'ятеро та їх розділили топові хайролери. Наприклад, на четверте місце піднявся найкращий британець в історії покеру Стівен Чидвік, а переможцем став найпопулярніший покерист. Даніель Негреану.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі
Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Реклама

У минулому івенті серії канадець прикро вилетів поза призовою зоною, хоча по ходу івента був одним із чіплідерів. Тепер він сповна помстився суперникам і став чемпіоном, обігравши в непростому хедз-апе Шона Вінтера.

Перемога дозволила третьому місцю All Time Money List поповнити свій банкрол на 350 тисяч. Цікаво, що наприкінці минулого року Негреану думав про завершення кар'єри та пообіцяв звести свою участь в івентах до мінімуму.

Результати фінального столу PokerGo Cup 06:

Реклама
  1. Даніель Негреану – 350 тис. доларів
  2. Шон Вінтер – 227 тис. доларів
  3. Вікенті Шегал – 140 тис. доларів
  4. Стівен Чидвік – 96 тис. доларів
  5. Брок Вілсон – 61 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти