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Негреану передумал заканчивать карьеру и выиграл топ-турнир за 25 тысяч

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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9 февраля, 16:51
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Канадский хайроллер добился первого солидного успеха в 2022 году, заработав в турнире PokerGo Cup 350 тысяч долларов
Даниэль Негреану выиграл 350 тысяч долларов на PokerGo Cup
Даниэль Негреану выиграл 350 тысяч долларов на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Хайроллерская серия PokerGo Cup, которая проходит в Лас-Вегасе при поддержке популярной стриминговой платформой PokerGo, приближается к своей кульминации. Организаторы наметили топ-турниры с лучшими игроками планеты с бай-инами от 10К до 100К долларов.

Ночью завершился шестой ивент, взнос в который составил 25 тысяч долларов. Участие в нем приняло 35 покеристов, что довело призовой фонд до отметки 875К.

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Призовых мест оказалось всего пятеро и их разделили топовые хайроллеры. К примеру, на четвертое место взобрался лучший британец в истории покера Стивен Чидвик, а победителем стал самый популярный покерист Даниэль Негреану.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире
Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

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В прошлом ивенте серии канадец обидно вылетел вне призовой зоны, хотя по ходу ивента был одним из чиплидеров. Теперь же он сполна отомстил соперникам и стал чемпионом, обыграв в непростом хедз-апе Шона Винтера.

Победа позволила третьему месту All Time Money List пополнить свой банкролл на 350 тысяч. Забавно, что в конце прошлого года Негреану думал о завершении карьеры и пообещал свести свое участие в ивентах к минимуму.

Результаты финального стола PokerGo Cup 06:

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  1. Даниэль Негреану – 350 тыс. долларов
  2. Шон Винтер – 227 тыс. долларов
  3. Викенти Шегал – 140 тыс. долларов
  4. Стивен Чидвик – 96 тыс. долларов
  5. Брок Уилсон – 61 тыс. долларов

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Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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