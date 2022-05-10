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Мичиган приглашает на покерный турнир с миллионной гарантией

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 мая, 15:47
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Казино FireKeepers в мичиганском Батл-Крике проведет Main Event MSPT с 12 по 15 мая
Казино FireKeepers примет Main Event MSPT
Казино FireKeepers примет Main Event MSPT / Фото: Pokernews

Уже в конце мая стартует очередная Мировая серия покера. Состоится она в Лас-Вегасе и продлится с 31 мая по 21 июля.

Тем временем перед этим у игроков будет возможность испытать себя на турнире со средними лимитами в Мичигане. В рамках Miсhigan State Poker Championship.

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С 12 по 15 мая пройдет Main Event MSPT в казино FireKeepers в Батл-Крике. Бай-ин события составит 1110 долларов, тогда как гарантированный призовой фонд – аж 1 миллион!

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Отобраться на ивент можно будет через два уровня сателлитов – с бай-ином 70 и 265 долларов. В прошлый раз Главное событие MSPT собрало 1615 входов, что позволило нарастить призовой фонд до 1,6 миллиона долларов.

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К слову, недавно подошла к концу крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Победителем Main Event впервые стал бразилец. Марсело Симоэс обошел более 700 участников и поднял аж 939 тысячи евро.

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