Итальянец выиграл топовый турнир в Монако и увез рекордные для себя 850 тысяч

Подошла к концу крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Прошлой ночью определился победитель Main Event, где в призах оказалось двое украинцев.
Также завершился ивент №36 для хайроллеров. Несмотря на немаленький бай-ин 25 тысяч долларов, турнир собрал аж 132 входа, сформировав призовой фонд в 4,3 миллиона евро.
Читайте также: Звездный Неймар просадил 25 тысяч за покерным столом
В призах оказалось 27 покеристов, а победителем стал итальянец Джанлука Сперанца. В хедз-апе игрок одолел соперника из Франции Бруно Лопеса и оформил свой бест-кэш – 853 тысячи евро.
Ранее максимальным успехом Джанлуки было второе место на Main Event WSOP Europe в 2017 году. Всего за карьеру покериста итальянец заработал 4,5 миллиона долларов.
Результаты финального стола EPT Monte Carlo NLH High Roller:
- Джанлука Сперанца – 853 тыс. евро
- Бруно Лопес – 703,9 тыс. евро
- Димитар Данчев – 427,7 тыс. евро
- Мартин Чучор – 329 тыс. евро
- Байрон Каверман – 253,1 тыс. евро
- Родриго Сейджи – 194,6 тыс. евро
- Жан-Ноэль Торель – 162,1 тыс. евро
- Маниг Лезер – 135,1 тыс. евро
- Стив О'Двайер – 112,6 тыс. евро