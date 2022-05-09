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Итальянец выиграл топовый турнир в Монако и увез рекордные для себя 850 тысяч

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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9 мая, 16:01
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Джанлука Сперанца стал чемпионом ивента хайроллеров на EPT Monte Carlo и оформил свой бест-кэш
Джанлука Сперанца выиграл турнир хайроллеров на EPT Monte Carlo
Джанлука Сперанца выиграл турнир хайроллеров на EPT Monte Carlo

Подошла к концу крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Прошлой ночью определился победитель Main Event, где в призах оказалось двое украинцев.

Также завершился ивент №36 для хайроллеров. Несмотря на немаленький бай-ин 25 тысяч долларов, турнир собрал аж 132 входа, сформировав призовой фонд в 4,3 миллиона евро.

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В призах оказалось 27 покеристов, а победителем стал итальянец Джанлука Сперанца. В хедз-апе игрок одолел соперника из Франции Бруно Лопеса и оформил свой бест-кэш – 853 тысячи евро.

Bruno Lopes

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Ранее максимальным успехом Джанлуки было второе место на Main Event WSOP Europe в 2017 году. Всего за карьеру покериста итальянец заработал 4,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола EPT Monte Carlo NLH High Roller:

  1. Джанлука Сперанца – 853 тыс. евро
  2. Бруно Лопес – 703,9 тыс. евро
  3. Димитар Данчев – 427,7 тыс. евро
  4. Мартин Чучор – 329 тыс. евро
  5. Байрон Каверман – 253,1 тыс. евро
  6. Родриго Сейджи – 194,6 тыс. евро
  7. Жан-Ноэль Торель – 162,1 тыс. евро
  8. Маниг Лезер – 135,1 тыс. евро
  9. Стив О'Двайер – 112,6 тыс. евро

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