Итальянец выиграл топовый турнир в Монако и увез рекордные для себя 850 тысяч

Джанлука Сперанца стал чемпионом ивента хайроллеров на EPT Monte Carlo и оформил свой бест-кэш

Джанлука Сперанца выиграл турнир хайроллеров на EPT Monte Carlo

Подошла к концу крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Прошлой ночью определился победитель Main Event, где в призах оказалось двое украинцев.

Также завершился ивент №36 для хайроллеров. Несмотря на немаленький бай-ин 25 тысяч долларов, турнир собрал аж 132 входа, сформировав призовой фонд в 4,3 миллиона евро.

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В призах оказалось 27 покеристов, а победителем стал итальянец Джанлука Сперанца. В хедз-апе игрок одолел соперника из Франции Бруно Лопеса и оформил свой бест-кэш – 853 тысячи евро.

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Ранее максимальным успехом Джанлуки было второе место на Main Event WSOP Europe в 2017 году. Всего за карьеру покериста итальянец заработал 4,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола EPT Monte Carlo NLH High Roller: