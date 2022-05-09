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Удачно съездил в Монако: бразилец стал миллионером благодаря покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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9 мая, 11:06
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Марсело Симоэс стал первым представителем Бразилии, который сумел триумфовать на Главном событии Европейского покерного тура
Марсело Симоэс выиграл Главное событие EPT Monte Carlo
Марсело Симоэс выиграл Главное событие EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff

Прошлой ночью в Монако подошла к концу серия Европейского покерного тура. На EPT Monte Carlo был отыгран Main Event, собравший аж 747 входов по 5,3К бай-ина.

Общий призовой фонд составил 5,2 миллиона евро, которые были разделены 159 лучших игроков. Среди них оказалось и двое украинцев.

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Артем Касидин занял 59 место и заработал 13,7 тысячи евро. Чуть дольше продержался Павел Векслер, оказавшийся 55-ым и выигравший 16,4К.

Победителем Главного события впервые в истории стал игрок из Бразилии. Лучшим игроком оказался Марсело Симоэс, входящий в когорту самых успешных покеристов из этой страны.

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Симоэс вышел вторым за финальный стол и начиная с 6-макс начал успешно давить оппонентов. В итоге финалка продлилась 10 часов, а Марсело в хедз-апе одолел датчанина Мортена Хвама.

Победа в ивенте принесла игроку почти миллион евро и стала бест-кэшем для бразильца. Всего предприниматель из Рио-де-Жанейро заработал на покере 1,76 миллиона долларов.

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Результаты финального стола EPT Monte Carlo Main Event:

  1. Марсело Симоэс – 939 тыс. евро
  2. Мортен Хвам – 564,6 тыс. евро
  3. Драгос Трофимов – 397,5 тыс. евро
  4. Хайме Альварес – 298,7 тыс. евро
  5. Хьюго Пингрей – 228,4 тыс. евро
  6. Эркан Сунмез – 167 тыс. евро
  7. Рамон Колильяс – 125,4 тыс. евро
  8. Янник Кардо – 89,7 тыс. евро
  9. Алехандро Ромеро – 69,9 тыс. евро

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