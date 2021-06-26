Майкл Джордан или Тайгер Вудс? Экс-звезда NBA прокомментировал игру Фила Хельмута за покерным столом

Эндрю Богут восхищается игрой "Poker Brat" и сравнивает его с лучшими представителями других видов спорта

Эндрю Богут (слева) хорошо дружит с Филом Хельмутом (справа)

Недавно Фил Хельмут показательно разобрался с Даниэлем Негреану в High Stakes Duel. Американский покерист является кумиром многих любителей этой игры, в том числе и австралийского баскетболиста Эндрю Богута, чемпиона NBA в составе Голден Стэйт Уорриорз.

"Фил однажды сказал, что я играю в покер на профессиональном уровне. Я попросил больше так не делать, потому что обычно на спортсменов за столом смотрят как на фишей. Фил Хельмут – самый сильный игрок из всех, с кем я играл. Он как Майкл Джордан в баскетболе или Тайгер Вудс в гольфе".

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Кроме того, Богут рассказал, что основатель GSW Джо Лакоба проводил благотворительный покерный турнир, после которого вся команда подсела на игру в покер. И он не исключение. После окончания карьеры в прошлом году Эндрю намерен достичь высоких целей в покере.

"Я ненавидел покер, это же не спорт. Но потом мой товарищ по команде Аарон Брюс обучил меня правилам, и я начал смотреть эту ерунду по телевизору. И не заметил, как влюбился в покер. Бывали случаи, когда мы приземлялись в аэропорту и не хотели выходить из самолёта. У нас было правило: мы не прекращали игру до тех пор, пока самолет не приземлится и не откроются двери. Покер давал нам общение. Я больше кеш-игрок. Честно говоря, я сыграл где-то 10 – 15 турниров в своей жизни. Я знаю, что большие деньги в покере сосредоточены в турнирах. Поэтому я мечтаю попасть на Aussie Millions и WSOP".