Майкл Джордан або Тайгер Вудс? Екс-зірка NBA прокоментував гру Філа Хельмута за покерним столом

Ендрю Богут захоплюється грою "Poker Brat" і порівнює його з найкращими представниками інших видів спорту

Ендрю Богут (зліва) добре дружить з Філом Хельмутом (праворуч)

Нещодавно Філ Хельмут показово розібрався з Даніелем Негреану в High Stakes Duel. Американський покерист є кумиром багатьох любителів цієї гри, в тому числі й австралійського баскетболіста Ендрю Богута, чемпіона NBA в складі Голден Стейт Ворріорс.

"Філ одного разу сказав, що я граю в покер на професійному рівні. Я попросив більше так не робити, тому що зазвичай на спортсменів за столом дивляться як на фішей. Філ Хельмут – найсильніший гравець з усіх, з ким я грав. Він як Майкл Джордан в баскетболі або Тайгер Вудс в гольфі".

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Крім того, Богут розповів, що засновник GSW Джо Лакоба проводив благодійний покерний турнір, після якого вся команда підсіла на гру в покер. І він не виняток. Після закінчення кар'єри торік Ендрю має намір досягти високих цілей в покері.

"Я ненавидів покер, це ж не спорт. Але потім мій товариш по команді Аарон Брюс навчив мене правилам і я почав дивитися цю нісенітницю по телевізору. І не помітив, як закохався в покер. Бували випадки, коли ми приземлялися в аеропорту і не хотіли виходити з літака. У нас було правило: ми не припиняли гру до тих пір, поки літак не приземлиться і не відкриються двері. Покер давав нам спілкування. Я більше кеш-гравець. Чесно кажучи, я зіграв десь 10-15 турнірів у своєму житті. Я знаю, що великі гроші в покері зосереджені в турнірах. Тому я мрію потрапити на Aussie Millions та WSOP".