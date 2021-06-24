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Вдалий блеф та фатальний стріт: як легендарний Філ Хельмут розправився з Даніелем Негреану (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 червня, 14:40
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Американський рекордсмен по браслетам WSOP в втрете поспіль залишив канадця ні з чим і забрав приз 350 тисяч доларів
Філ Хельмут втретє поспіль виграє хедз-ап у Даніеля Негреану
Філ Хельмут втретє поспіль виграє хедз-ап у Даніеля Негреану / Фото: Instagram Філа Хельмута

Вночі відбулася довгоочікувана третя битва High Stakes Duel. Легендарний Філ Хельмут до цього двічі вигравав у Даніеля Негреану. У підсумку "Poker Brat" став тріумфатором і третього матчу, оформивши суху перемогу в дуелі.

Спочатку лідерство захопив канадець, однак роздача з парою "дев'яток" загнала Даніеля в пастку. Негреану мав пару "дев'яток" (99), проте випали на флопі дві трійки дозволили Хельмуту з Q3 виграти солідний банк і повернути собі перевагу.

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Канадець все ж зумів нав'язати боротьбу. Особливо запам'яталася роздача, коли обом суперникам випало по парі королів (КК), однак Даніель на рівері зумів зібрати флеш. В іншій руці Негреану пощастило. Отримавши К3, Ден пішов в олл-ін. У Хельмута була АQ і вже на флопі він отримав бажану даму. Втім, король на рівері залишив канадця в грі.

Доля матчу на користь Хельмута була вирішена драматичним способом. У Філа випали "десятка" з "шісткою" (Т6), а Даніелю – 65. До терну обидва гравці оформили стріт (2-7-9-8), однак Негреану, який пішов в олл-ін, не врахував, що у суперника може бути вищий кулер. Як підсумок, Хельмут заробив 350 тисяч доларів і тепер чекає на нового суперника. Очікується, що ним стане Том Дван, який недавно поступився Дагу Полку на WPT Heads Up Championship.

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$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
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