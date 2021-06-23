Філ Хельмут – Даніель Негреану: онлайн-трансляція битви топ-покеристів за 400 тисяч (відео)

Не пропустіть третій баттл між найкращими гравцями в покер, які розіграють великий призовий фонд

Справжні любителі покеру не можуть пропустити битву Філа Хельмута проти Даніеля Негреану / Фото: Pokeroff

Сьогодні вночі відбудеться довгоочікуваний двобій двох скель світового покеру. В рамках High Stakes Duel в хедз-апі битимуться Філ Хельмут і Даніель Негреану.

Гравці проводять дуель до трьох перемог, за підсумками яких найкращий покерист отримає призовий фонд 400 тисяч доларів. Перші два раунди виявилися за Філом Хельмутом, який є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів (15).

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У свою чергу у Негреану лише шість таких нагород, проте канадця по праву варто називати найпопулярнішим покеристом сучасності. За всю свою кар'єру Даніель виграв більше 42 мільйонів доларів, входячи в трійку найбагатших гравців за весь час.

До слова, в першому сезоні High Stakes Duel Філ Хельмут впевнено брав верх над Антоніо Есфандіарі (3-0), тому Негреану боїться, що чергова суха перемога над топ-суперником роздує і без того величезне его Філа: "Ми знаємо, що у Хельмута все в порядку з его. Але якщо він тричі поспіль обіграє мене після 3-0 проти Антоніо Есфандіарі, то боюся, що він може вибухнути. У всесвіті може повторитися "теорія Великого вибуху", тільки на покерний манер".

Пропонуємо наживо поспостерігати за перипетіями третього баттлу між покерними монстрами. Початок – о 03:00 вже цієї ночі!