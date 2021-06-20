Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Даг Полк б'є принципового суперника: відео другого ігрового дня супертурніру з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
20 червня, 14:10
Копіювати лінк
На WPT Heads Up Championship відбулися всі матчі 1/16 фіналу – Філ Айві, Даг Полк і Стівен Чідвік пройшли суперників
Даг Полк здолав Тома Двана в першому раунді хедз-ап турніру
Даг Полк здолав Тома Двана в першому раунді хедз-ап турніру / Фото: Pokernews

Позавчора стартував WPT Heads Up Championship в режимі онлайн. 32 гравці заплатили по 25 тисяч доларів бай-іну і тепер поборються за призовий фонд у 800 тисяч. Івент проходить за олімпійською системою.

Раніше визначилися перші вісім переможців турніру, які здобули путівки в 1/8 фіналу. Вчора ж до них додалися ще 8 покеристів. Безумовно, центральною зустріччю дня стала битва принципових суперників – Дага Полка і Тома Двана.

У першій партії Даг швидко став чіплідером, успішно використовуючи ручні пари. Однак Дван не здався і все ж зумів перевернути хід гри. У вирішальній роздачі Тому прилетів бубновий флеш, при тому, що чотири з п'яти одномасних карт випали на столі.

Проте, загальний результат дуелі був за Полком. Наступну гру американець виграв багато в чому завдяки роздачі, в якій отримав пару "вісімок" проти АК у Двана. У финалці ж Даг взяв верх завдяки роздачі з парою "шісток", спіймавши Тома на олл-іні з парою "двійок".

Суперником Полка в 1/8 фіналу стане інший іменитий гравець Патрік Антоніус. Також в наступну стадію пройшли і Філ Айві, Стівен Чідвік та Сем Грінвуд. Ігри відбудуться сьогодні. Повний перелік пар виглядає наступним чином:

Ден Сміт – Жан-Робер Белланде
Сем Грінвуд – Олександра Ботез
Даг Полк – Патрік Антоніус
"Stefan11222" – Даніель Дворесс
Лів Бускет – Стів Крук
"ButtonClickr" – "Limitless"
Ентоні Зінно – Філ Айві
Даррен Еліас – Стівен Чідвік

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
US Poker Open
Докладніше
Перкінс vs Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти