Даг Полк б'є принципового суперника: відео другого ігрового дня супертурніру з покеру

На WPT Heads Up Championship відбулися всі матчі 1/16 фіналу – Філ Айві, Даг Полк і Стівен Чідвік пройшли суперників

Даг Полк здолав Тома Двана в першому раунді хедз-ап турніру / Фото: Pokernews

Позавчора стартував WPT Heads Up Championship в режимі онлайн. 32 гравці заплатили по 25 тисяч доларів бай-іну і тепер поборються за призовий фонд у 800 тисяч. Івент проходить за олімпійською системою.

Раніше визначилися перші вісім переможців турніру, які здобули путівки в 1/8 фіналу. Вчора ж до них додалися ще 8 покеристів. Безумовно, центральною зустріччю дня стала битва принципових суперників – Дага Полка і Тома Двана.

У першій партії Даг швидко став чіплідером, успішно використовуючи ручні пари. Однак Дван не здався і все ж зумів перевернути хід гри. У вирішальній роздачі Тому прилетів бубновий флеш, при тому, що чотири з п'яти одномасних карт випали на столі.

Проте, загальний результат дуелі був за Полком. Наступну гру американець виграв багато в чому завдяки роздачі, в якій отримав пару "вісімок" проти АК у Двана. У финалці ж Даг взяв верх завдяки роздачі з парою "шісток", спіймавши Тома на олл-іні з парою "двійок".

Суперником Полка в 1/8 фіналу стане інший іменитий гравець Патрік Антоніус. Також в наступну стадію пройшли і Філ Айві, Стівен Чідвік та Сем Грінвуд. Ігри відбудуться сьогодні. Повний перелік пар виглядає наступним чином:

Ден Сміт – Жан-Робер Белланде

Сем Грінвуд – Олександра Ботез

Даг Полк – Патрік Антоніус

"Stefan11222" – Даніель Дворесс

Лів Бускет – Стів Крук

"ButtonClickr" – "Limitless"

Ентоні Зінно – Філ Айві

Даррен Еліас – Стівен Чідвік