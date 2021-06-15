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У великому івенті з покеру зустрінуться непримиренні суперники – деталі та розклад турніру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
15 червня, 20:15
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В 1/16 фіналу WPT Heads Up Championship битимуться в дуелі Том Дван і Даг Полк
Хайролери розіграють 800 тисяч доларів в онлайн-турнірі з покеру в форматі хедз-ап
Хайролери розіграють 800 тисяч доларів в онлайн-турнірі з покеру в форматі хедз-ап / Фото: Twitter Дага Полка

У ці дні в Лас-Вегасі проходить US Poker Open 2021, в якому беруть участь топові гравці з усього світу. А вже 18 червня стартує WPT Heads Up Championship, який пройде в онлайн-режимі в одному з популярних покер-румів.

32 гравці заплатили бай-ін у 25 тисяч доларів та зіграють один з одним за олімпійською системою. Змагання зібрало безліч топових гравців, серед яких Філ Айві, Даг Полк, Патрік Антоніус, Ден Сміт, Сем Грінвуд, Том Дван, Стівен Чідвік, Нік Петраджело та інші. І вже в 1/16 фіналу нас чекає топ-протистояння – Том Дван битиметься з Дагом Полком.

Гравці вважаються одними з найкращих гравців хедз-ап у світі, проте один проти одного в дуелі не грали. Більш того, між ними існує деяке напруження. У 2017 році Полк звинуватив Двана в шахрайстві на ставках, а також кинув йому виклик в хедз-ап баттл на 5 мільйонів доларів. Втім, Том в основному ігнорує випади Дага.

Переможець цієї пари може вийти на Патріка Антоніуса. Що стосується інших дуелей, то на Філа Айві чекає битва з Манігом Льозером, Чідвік побореться з "Luсkychewy", а Ден Сміт – з відомим діджеєм Стівом Аокі. Всі дуелі будуть проходити до двох перемог одного з гравців. Ігри 1/16 фіналу пройдуть 18-19 червня, 1/8 фіналу – 20 червня, 1/4 та 1/2 фіналу – 21 червня, а фінал – 22 червня. Найкращі гравці розділять між собою призовий фонд 800 тисяч доларів.

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