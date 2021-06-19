Даг Полк проти Тома Двана: букмекери назвали фаворита принципової покерної битви

Непримиренні суперники вперше зійдуться між собою в форматі хедз-ап

Том Дван і Даг Полк вперше зійдуться в хедз-апі / Фото: Pokernews

18 червня стартував WPT Heads Up Championship, в якому в онлайн-режимі битимуться 32 гравці за олімпійською системою. Головний же поєдинок першої стадії повинен пройти сьогодні.

У дуелі битимуться Даг Полк і Том Дван. Обидва гравці вважаються майстрами хедз-апу, тому спрогнозувати переможця буде вкрай складно. Однак букмекери все ж спробували це зробити. На їхню думку, шанси Полка котируються вище, ніж у Двана. Коефіцієнт на тріумф Дага становить 1.78, тоді як прохід його суперника оцінюється у 2.09. Нагадаємо, що всі битви турніру будуть проводитися до двох перемог одного з гравців.

Варто відзначити, що принциповості бою додають м'яко кажучи не найкращі взаємини покеристів. Полк не перестає називати Двана шахраєм, звинувачуючи в махінаціях на ставках і відмову від дуелі з ним на п'ять мільйонів доларів. Важливо відзначити, що Даг і Том раніше жодного разу не зустрічалися на турнірах саме на стадії хедз-ап.