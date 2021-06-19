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Даг Полк против Тома Двана: букмекеры назвали фаворита принципиальной покерной битвы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
19 июня, 11:50
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Непримиримые соперники впервые сойдутся друг с другом в формате хедз-ап
Том Дван и Даг Полк впервые сойдутся в хедз-апе
Том Дван и Даг Полк впервые сойдутся в хедз-апе / Фото: Pokernews

18 июня стартовал WPT Heads Up Championship, в котором в онлайн-режиме сразятся 32 игрока по олимпийской системе. Главный же поединок первой стадии должен пройти сегодня.

В дуэли сразятся Даг Полк и Том Дван. Оба игрока считаются мастерами хедз-апа, поэтому спрогнозировать победителя будет крайне сложно. Однако букмекеры все же постарались это сделать. По их мнению, шансы Полка котируются выше, чем у Двана. Коэффициент на триумф Дага составляет 1.78, тогда как проход его соперника оценивается в 2.09. Напомним, что все битвы турнира будут проводиться до двух побед одного из игроков.

Стоит отметить, что принципиальности сражению добавляют мягко говоря не самые хорошие взаимоотношения покеристов. Полк не перестает называть Двана мошенником, обвиняя в махинациях на ставках и отказе от дуэли с ним на пять миллионов долларов. Важно отметить, что Даг и Том ранее ни разу не встречались на турнирах именно на стадии хедз-ап.

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