Успішний не тільки в баскетболі: легенда NBA візьме участь у Світовій серії покеру WSOP

Екс-гравець Сан-Антоніо Сперс Тоні Паркер став першим покеристом, який кваліфікувався на Світову серію покеру (WSOP)

Тоні Паркер націлений на перемогу у Світовій серії покеру / Фото: Getty Images

Торік Світова серія покеру (WSOP) була зіграна в офлайн-режимі через пандемію коронавірусу. В цьому ж році турнір повинен пройти офлайн восени. До речі, чемпіонат України зі спортивного покеру відбудеться вже в кінці червня в Харкові.

Першим, хто пройшов на турнір WSOP, став відомий баскетболіст Тоні Паркер. Француз є одним з найкращих розігруючих захисників в історії NBA, вигравши чотири чемпіонства із Сан-Антоніо Сперс. Тепер же уродженець Брюгге вирішив штурмувати вершини покеру і поборотися за головний приз Світової серії покеру – чемпіонський браслет.

Варто зазначити, що Тоні отримав квиток на Світову серію покеру завдяки перемозі в благодійному турнірі Big Game, який в січні зібрав понад 87 тисяч доларів для організації "San Antonio Sports". Нагадаємо, що турнір WSOP відбудеться з 30 вересня по 17 листопада в бразильському Ріо-де-Жанейро. Очікується, що Тоні вступить в гру з 4 листопада.