Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Манимейкер против PayPal: стала известна развязка скандала между покеристом и платежной системой

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июня, 19:20
Копировать ссылку
Организация ранее заблокировала 12 миллионов долларов Криса, однако уже через неделю вернула ему средства на счет
Крис Манимейкер
Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

В конце прошлого месяца разгорелся громкий скандал между покеристом Крисом Манимейкером и платежной системой PayPal. Легенда обвинил компанию в краже 12 миллионов долларов.

Суть конфликта заключалась в том, что система арестовала деньги Криса из-за своей жесткой позиции по запрету игорного бизнеса. Манимейкер же утверждал, что выше указанные миллионы он получил от фентези-лиги по футболу. В итоге Крис пригрозил компании судом, к которому его готовили адвокаты.

Тем временем, PayPal решил как можно тише выйти из ситуации и уже через неделю вернул покеристу 12 миллионов на его счет. Сам Крис подтвердил данное возмещение, однако при этом не намерен сворачивать тяжбу против платежной системы. Об этом он заявил на своей страничке в Twitter.

"К несчастью для PayPal, со мной уже связались более 50 человек, которые пострадали от решений компании. Я перестаю быть истцом, но мои адвокаты будут заниматься этим делом дальше. Я возьму на себя роль советника и помощника, чтобы вернуть деньги людям".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять