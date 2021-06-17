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Манімейкер проти PayPal: стала відома розв'язка скандалу між покеристом та платіжною системою

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
17 червня, 19:20
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Організація раніше заблокувала 12 мільйонів доларів Кріса, проте вже через тиждень повернула йому кошти на рахунок
Кріс Манімейкер
Кріс Манімейкер / Фото: Getty Images

В кінці минулого місяця розгорівся гучний скандал між покеристом Крісом Манімейкером та платіжною системою PayPal. Легенда звинуватив компанію у крадіжці 12 мільйонів доларів.

Суть конфлікту полягала в тому, що система заарештувала гроші Кріса через свою жорстку позицію щодо заборони грального бізнесу. Манімейкер же стверджував, що вище зазначені мільйони він отримав від фентезі-ліги з футболу. У підсумку Кріс пригрозив компанії судом, до якого його готували адвокати.

Тим часом PayPal вирішив якомога тихіше вийти з ситуації і вже через тиждень повернув покеристу 12 мільйонів на його рахунок. Сам Кріс підтвердив цю дію, однак при цьому не має наміру згортати тяжбу проти платіжної системи. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"На жаль для PayPal, зі мною вже зв'язалися понад 50 осіб, які постраждали від рішень компанії. Я перестаю бути позивачем, але мої адвокати будуть займатися цією справою надалі. Я візьму на себе роль радника та помічника, щоб повернути гроші людям".

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