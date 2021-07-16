Лучшая покеристка Украины похвасталась соблазнительным купальником в бассейне (фото)

Ольга Ермольчева проводит свой отпуск в турецком Белеке, откуда выставляет горячие летние фотографии

Ольга Ермольчева набирает поклонников не только благодаря успешной игре в покер / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Недавно украинская покеристка Алена Мироненко показала эротические фото с пляжей в Таиланде. Девушка любит отдыхать в этой стране, радуя подписчиков крутыми снимками из Пхукета.

Ее близкая подруга и лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева проводит отпуск в Турции после неудачного выступления на турнире в Сочи. На своей страничке в Instagram красотка выложила горячее фото из бассейна. В одном из отелей турецкого Белека девушка позирует в аппетитном купальнике розового цвета.

К слову, в начале июля Ермольчева слетала в Рим на матч Евро-2020 Украина – Англия. Там Ольга встретилась на трибунах с игроком национальной команды Виктором Коваленко, который пропускал чемпионат Европы из-за травмы. Правда, команде Андрея Шевченко это не помогло. Англичане выиграли со счетом 4:0 и отправили сборную Украины домой.