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Аппетитная украинская покеристка оголила грудь на пляже в Таиланде (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июля, 20:40
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Алена Мироненко любит радовать подписчиков в Instagram горячими снимками с пляжей Индийского океана
Алена Мироненко - горячая украинская покеристка
Алена Мироненко - горячая украинская покеристка / Фото: Instagram Алены Мироненко

Одной из самых известных покеристок Украины является Алена Мироненко. Красотка не только играет в онлайн-покер, но и ведет стримы, а также часто дарит подписчикам в Instagram яркие фото.

В последнее время Алена живет в Таиланде и не стесняется выкладывать горячие снимки из Пхукета. Там девушка путешествует по островам, посещает библиотеки и гуляет с собакой. Недавно же Алена поразила фолловеров обжигающими фотографиями с пляжа. На них девушка сфотографировалась без верхней части купальника, выставив на показ свои аппетитные формы.

Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года, когда ее на эту игру подсадил бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом и так и не стала членом команды, которая в итоге стала чемпионом мира. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.

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