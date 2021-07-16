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Найкраща покеристка України похизувалася спокусливим купальником в басейні (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 липня, 10:30
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Ольга Єрмольчева проводить свою відпустку в турецькому Белеку, звідки виставляє гарячі літні фотографії
Ольга Єрмольчева набирає шанувальників не тільки завдяки успішній грі в покер
Ольга Єрмольчева набирає шанувальників не тільки завдяки успішній грі в покер / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Нещодавно українська покеристка Олена Мироненко показала еротичні фото з пляжів у Таїланді. Дівчина любить відпочивати в цій країні, радуючи підписників крутими знімками з Пхукета.

Її близька подруга і найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева проводить відпустку в Туреччині після невдалого виступу на турнірі в Сочі. На своїй сторінці в Instagram красуня виклала гаряче фото з басейну. В одному з готелів турецького Белека дівчина позує в апетитному купальнику рожевого кольору.

До слова, на початку липня Єрмольчева злітала до Рима на матч Євро-2020 Україна – Англія. Там Ольга зустрілася на трибунах з гравцем національної команди Віктором Коваленком, який пропускав чемпіонат Європи через травму. Щоправда, команді Андрія Шевченка це не допомогло. Англійці виграли з рахунком 4:0 і відправили збірну України додому.

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