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Легендарный игрок продает кроссовки из мусорки ради благотворительности (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 декабря, 21:45
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Американский мультичемпион Фил Хельмут готов продать счастливую обувь, в которой доходил до семи финалок WSOP
Фил Хельмут продает кроссовки для благотворительности
Фил Хельмут продает кроссовки для благотворительности

Месяц назад подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы провели в Лас-Вегасе 88 турниров, которые впервые со старта пандемии коронавируса прошли офлайн.

Одним из самых успешных покеристов на WSOP стал рекордсмен по золотым браслетам Фил Хельмут. Американец до этого выиграл 15 титулов, а в октябре добавил еще один.

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Кроме того, PokerBrat стал первым игроком, вышедшим в течение одной серии сразу за 7 финальных столов. Все эти ивенты Фил провел в одной и той же паре кроссовок.

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Теперь же американец решил избавиться от знаменательной обуви. На своей страничке в Instagram Хельмут рассказал, что хотел выбросить их в мусор, но в итоге передумал.

"Эти кроссовки, в которых я провел 7 финальных столов WSOP, были выброшены в мусорное ведро, но пролежали там 5 минут. Подписчики в Twitter стали советовать: "Продай их на благотворительность", "Сделай из них бронзовую пару", "Отдай мне", "Превратите в NFT".... В итоге я сохранил их и воспользуюсь ими в последний раз в турнире WPT. А затем я продам их на благотворительность".

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Фил Айви
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