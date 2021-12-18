Легендарний гравець продає кросівки зі сміття заради благодійності (фото)

Американський мультичемпіон Філ Хельмут готовий продати щасливе взуття, в якому доходив до семи фіналок WSOP

Філ Хельмут продає кросівки для благодійності

Місяць тому добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори провели у Лас-Вегасі 88 турнірів, які вперше зі старту пандемії коронавірусу пройшли офлайн.

Одним із найуспішніших покеристів на WSOP став рекордсмен із золотих браслетів Філ Хельмут. Американець до цього виграв 15 титулів, а у жовтні додав ще один.

Реклама

Читайте також: Як найтитулованіший покерист просадив мільйон доларів за ніч

Крім того, PokerBrat став першим гравцем, який вийшов протягом однієї серії відразу за 7 фінальних столів. Всі ці івенти Філ провів в одній і тій же парі кросівок.

Реклама

Тепер американець вирішив позбутися знаменного взуття. На своїй сторінці в Instagram Хельмут розповів, що хотів викинути їх на сміття, але в результаті передумав.