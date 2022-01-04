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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Легенда 80-ых и балканский гений. Кто из известных игроков празднует день рождения в январе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 января, 07:45
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Вашему вниманию – список январских именинников в покерном мире
Именинники января в мире покера
Именинники января в мире покера

Начался первый месяц 2022 года. Нас ждет немало праздников в нем, а также дней рождений известных покеристов. Вашему вниманию – список покерных именинников января.

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5 января – Майкл Мизраки (CША)

Michael

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Покерист из Флориды входит в ТОП-50 самых успешных игроков в истории, заработав за овальным столом более 17 миллионов. На счету Майкла уже аж 5 золотых браслетов WSOP, а также 30 с лишним побед на крупных турнирах, в которых он играет с 2004 года.

11 января – Марша Ваггонер (США)

Marsha Waggoner | Marsha Waggoner on Day 2 of Event 20 at th… | Flickr

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Американка австралийского происхождения начала играть еще в 80-ых, после того как поработала дилером и увлеклась Стадом. Именно в нем она добилась лучшего результата в карьере – 2 место на турнире WSOP 1984. Всего Марша попадала в ITM на Мировой серии покера 23 раза и заработала за карьеру почти миллион долларов.

20 января – Джей Си Тран (США)

Джей Си Тран, Дэвид Бенефилд и Амир Леавот попали на финальный стол...

Парень родился во Вьетнаме, но в раннем возрасте переехал в США и всерьез посвятил себя покеру. Джей Си выиграл два браслета WSOP в 2008-2009 годах, а также более 40 раз попадал на серии в призы. Заработанные за карьеру 13М позволяют ему входит в 60 лучших покеристов в истории.

29 января – Али Имсирович (Босния и Герцеговина)

Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры
Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры / Фото: Twitter Pokergo

Али считается молодым дарованием, стремительно поднимающимся по рейтингам. У Имсировича за последние шесть лет аж 28 побед на турнирах, при этом без браслетов WSOP, а также более 15М призовых. К тому же, лишь за прошлый год парень заработал 6 миллионов долларов, став Player Of The Year по версии PokerGo.

29 января – Кэри Катц (США)

Кэри – самый богатый именинник января. Американец занимает 9 место в покерном рейтинге All Time Money List, выиграв более 33 миллионов долларов. Кроме того, Катц не только активно катает хайроллерские ивенты, но и является основателем крупнейшей покерной онлайн-платформы PokerGo.

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2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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