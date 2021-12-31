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Азартный гороскоп на 2022 год. Чего ждать игрокам от Черного Водяного Тигра

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
31 декабря, 06:52
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Астрологический прогноз для азартных игроков на 2022 год для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер на 2022 год
Гороскоп для игроков в покер на 2022 год / Фото: Getty Images

Уже завтра мир встретит Новый 2022 год, который подарит нам не меньше ярких эмоций, чем это было в 2021-ом. Ожидают нас и крупные покерные баталии как в онлайне, так и в "живом" варианте.

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Если же вы планируете поиграть в покер в этом году, предлагаем вам прочитать гороскоп на 2022 год для игроков. Что же подготовил для покеристов Черный Водяной Тигр? Давайте узнаем вместе!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Удача будет сопутствовать Овнам в четные месяцы года, поэтому начинайте катать на полную с февраля. В эти месяцы советуем отыгрывать по турниру или кэш-столу за день, ведь это увеличит ваш шанс поймать птицу счастья.

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Летом же советуем Овнам активнее выбираться на офлайн-ивенты, путешествовать по миру и знакомиться с новыми покеристами. Профессиональные связи вам обязательно пригодятся в будущем.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

В этом году вас ждет повышение лимитов и много профита от игры в покер в онлайне. Не стесняйтесь напрягать свой смартфон или компьютер, можете залетать на несколько турниров сразу.

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Это не отменяет "живых" ивентов, где вы сможете насладиться бряцаньем фишек в компании знакомых людей. Правда, больших призовых от офлайна не ждите, вся ваша удача уйдет в интернет.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Советуем не мелочиться на турниры с низким бай-ином, а сразу залетать на высокие лимиты. Особенно старайтесь не пропускать крупные покерные серии Украины и мира.

Вам часто будут прилетать парные карты, однако разыгрывать их нужно с умом, сдержанно. Одна из таких раздач приведет вас к крупному выигрышу, однако не теряйте голову. На кураже можно потерять все заработанные деньги.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Покер поможет вам в 2022 году решить проблемы в других сферах жизни, даже если он не принесет вам прибыли. Не бойтесь играть в карты с начальством или человеком, с которым у вас непростые отношения. Покер вас сблизит.

Кроме того, игра разбавит вашу жизнь новыми красками в трудные минуты, подарив вам яркие эмоции. Возможно, именно за овальным столом вы встретите вашу вторую половинку или будущего друга.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Игра в покер подбросит вам новые возможности в 2022 году. Вы можете подняться вверх по карьерной лестнице именно благодаря удачной игре за овальным столом. Не бойтесь показать себя на максимум.

Что же касается примет, старайтесь выбирать место по правую руку от дилера, оно станет для вас счастливым. Также не забывайте следить за эмоциями соперников, они будут вам о многом говорить.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Год Черного Водяного Тигра пройдет для Дев в черном цвете. Сначала их ожидает черная полоса, однако к середине года она сменится светлой. Правда, сопутствовать вам будут черные карты, поэтому делайте ставку на них.

Кроме того, не игнорируйте черный и синий цвета в одежде. Именно они должны преобладать в вашем дресс-коде во время сборов на покерный турнир.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

2022 год подарит Весам разнообразие в покере. Вы откроете для себя новые игры в карты, добьетесь успеха в Омахе. В этот вид покера вы можете играть довольно часто, он будет "вашим".

Также советуем познакомиться с Раззом или Лоуболом, они увлекут вас с головой. В Холдеме же удача будет не всегда на вашей стороне, поэтому если будете чувствовать неуверенность перед ивентом, лучше пропустите его.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Не позволяйте себе перенапрягаться на работе, недосыпать или относиться к своему здоровью спустя руки. Это негативно скажется на вашей игре за столом, а также на других сферах жизни.

Если вы садитесь за игру, позаботьтесь о своем комфорте. Вас ничто не должно отвлекать, кресло должно быть комфортным, а одежда – уютной. В такой обстановке вы нередко будете ловить призовые.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Отдавайте свои выходные на игру в покер, сделайте ее своим ритуалом в 2022 году. В будние дни удача не будет на вашей стороне, поэтому даже не надейтесь на призы.

Кроме того, праздничные ивенты не должны проходить без Стрельцов, ведь вы будете душой компании и чиплидером крутых турниров. Поделитесь своей энергией с покерным миром и он вернет ее вам в виде призовых.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Во время игры в покер рядом с вами должен быть либо близкий друг, либо вторая половинка. Этот год вы не проведете в одиночестве, ведь ваша сила будет заключаться в поддержке.

Что касается выбора турниров, советуем Козерогам не лезть на высокие уровни и сконцентрироваться на средних лимитах. Тратьте на покер не более той суммы, которую вам не жалко будет потерять. В таком случае вы будете играть увереннее.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Поработайте над вашим блефом в 2022 году, он часто будет иметь важное значение во время раздач. Внимательно отслеживайте эмоции соперника и не идите в олл-ин при первой же возможности.

Более того, следите за своими эмоциями, ведь ваш Poker Face – это 70% успеха в 2022 году. Особенно это касается офлайна, где в расслабленной обстановке велика вероятность выдать себя.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

В этом году вам не раз выпадет роял-флеш. Да-да, именно он! Тщательно отслеживайте карты и не пропустите счастливую раздачу, заранее сбросив сильную руку.

Из турниров советуем не пропускать крупные серии Украины и мира, ведь среди лучших вы не затеряетесь. Обязательно посетите WSOP в Вегасе или WSOP Europe в Розвадове, путешествие и профит от покера будут на высшем уровне.

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