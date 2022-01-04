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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Легенда 80-х та балканський геній. Хто з відомих гравців святкує день народження у січні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 січня, 07:45
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До вашої уваги – список січневих іменинників у покерному світі
Іменинники січня у світі покеру
Іменинники січня у світі покеру

Розпочався перший місяць 2022 року. Нас чекає чимало свят у ньому, а також днів народжень відомих покеристів. До вашої уваги – список покерних іменинників січня.

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5 січня – Майкл Мізракі (США)

Michael

Покерист із Флориди входить до ТОП-50 найуспішніших гравців в історії, заробивши за овальним столом понад 17 мільйонів. На рахунку Майкла вже аж 5 золотих браслетів WSOP, а також 30 з лишком перемог на великих турнірах, у яких він грає з 2004 року.

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11 січня – Марша Ваггонер (США)

Marsha Waggoner | Marsha Waggoner on Day 2 of Event 20 at th… | Flickr

Американка австралійського походження почала грати ще у 80-х, після того, як попрацювала дилером і захопилася Стадом. Саме в ньому вона досягла кращого результату в кар'єрі – 2 місце на турнірі WSOP 1984. Усього Марша потрапляла до ITM на Світовій серії покеру 23 рази і заробила за кар'єру майже мільйон доларів.

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20 січня – Джей Сі Тран (США)

Джей Си Тран, Дэвид Бенефилд и Амир Леавот попали на финальный стол...

Хлопець народився у В'єтнамі, але в ранньому віці переїхав до США та всерйоз присвятив себе покеру. Джей Сі виграв два браслети WSOP у 2008-2009 роках, а також понад 40 разів потрапляв на серії у призи. Зароблені за кар'єру 13М дозволяють йому входить до 60 найкращих покеристів в історії.

29 січня – Алі Імсірович (Боснія та Герцеговина)

Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри
Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Алі вважається молодим даруванням, що стрімко підіймається за рейтингами. Імсіровича за останні шість років аж 28 перемог на турнірах, при цьому без браслетів WSOP, а також понад 15М призових. До того ж, лише за минулий рік хлопець заробив 6 мільйонів доларів, ставши Player Of The Year за версією PokerGo.

29 січня – Кері Катц (США)

Кері – найбагатший іменинник січня. Американець займає 9 місце в рейтингу All Time Money List, вигравши більше 33 мільйонів доларів. Крім того, Катц не тільки активно катає хайролерські івенти, але й є засновником найбільшої онлайн-платформи покеру PokerGo.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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