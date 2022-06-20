Китаец впервые приехал на Мировую серию покера и выиграл 144 тысячи

Неопытный игрок Лок Чан не собирался играть в микс-ивенте за 2500 долларов, однако риск оправдал себя

Лок Чан успешно начал карьеру на WSOP

Мировая серия покера часто открывает любителям игры новые имена. Самый яркий пример – победа обычного бухгалтера Криса Манимейкера на Главном событии WSOP в 2003 году.

В этом же году свою долю славы словил китаец Лок Чан. 22-летний житель Гонконга впервые в карьере выбрался на крупный офлайн-ивент за границу и не пожалел 2,5 тысячи на турнир по смешанным покерным дисциплинам Mixed Big Bet Event.

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Событие собрало 281 вход, оформив призовой фонд в 625К. Чан в итоге стал лучшим из 43-х призеров, оформив сумасшедший для себя кэш – 144 тысячи долларов.

Парень рассказывает, что играет в покер с 15 лет. На эту игру его подсадил старший брат. С 18 лет Лок стал часто посещать Тайвань ради живых турниров по Холдему.

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После этого Чан пристрастился к онлайну и начал экспериментировать с дисциплинами. На WSOP 2022 китаец ехал ради Main Event, однако не удержался от удачного соблазна зайти в микс-ивент.

Результаты финального стола турнира WSOP Mixed Big Bet Event :

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