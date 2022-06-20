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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Китаец впервые приехал на Мировую серию покера и выиграл 144 тысячи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 июня, 11:22
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Неопытный игрок Лок Чан не собирался играть в микс-ивенте за 2500 долларов, однако риск оправдал себя
Лок Чан успешно начал карьеру на WSOP
Лок Чан успешно начал карьеру на WSOP

Мировая серия покера часто открывает любителям игры новые имена. Самый яркий пример – победа обычного бухгалтера Криса Манимейкера на Главном событии WSOP в 2003 году.

В этом же году свою долю славы словил китаец Лок Чан. 22-летний житель Гонконга впервые в карьере выбрался на крупный офлайн-ивент за границу и не пожалел 2,5 тысячи на турнир по смешанным покерным дисциплинам Mixed Big Bet Event.

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Событие собрало 281 вход, оформив призовой фонд в 625К. Чан в итоге стал лучшим из 43-х призеров, оформив сумасшедший для себя кэш – 144 тысячи долларов.

Парень рассказывает, что играет в покер с 15 лет. На эту игру его подсадил старший брат. С 18 лет Лок стал часто посещать Тайвань ради живых турниров по Холдему.

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После этого Чан пристрастился к онлайну и начал экспериментировать с дисциплинами. На WSOP 2022 китаец ехал ради Main Event, однако не удержался от удачного соблазна зайти в микс-ивент.

Результаты финального стола турнира WSOP Mixed Big Bet Event :

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  1. Лок Чен – 144,3 тыс. долларов
  2. Дрю Скотт – 89,2 тыс. долларов
  3. Рами Букай – 61,6 тыс. долларов
  4. Майкл Триветт – 43,3 тыс. долларов
  5. Кристофер Смит – 31 тыс. долларов
  6. Гален Холл – 22,6 тыс. долларов
  7. Аарон Купин – 16,7 тыс. долларов

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