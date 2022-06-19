Музыкальный продюсер Nirvana выиграл крупный турнир по покеру

Турниры Мировой серии покера покоряют не только профессиональные игроки. Золотые браслеты также покоряются аматорам или же известным личностям из других областей.
Так, на ивенте №32 в дисциплине H.O.R.S.E на этой WSOP триумфовал музыкальный продюсер Стивен Альбини. Парень владеет собственной студией звукозаписи и помогал в создании песен для многих известных исполнителей, например Nirvana.
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Альбини не побоялся потратить 1500 долларов бай-ина и в итоге обошел более семисот оппонентов в смешанном турнире. Для Стивена эта победа стала второй на Мировых сериях покера. В 2018 году американец триумфовал в ивенте по Семикарточному Стаду.
К слову, в том же турнире по H.O.R.S.E в призы попал украинец Павел Векслер. Уроженец Крыма финишировал на 189 месте, что позволило ему поднять 2,6 тысячи долларов.
Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E:
- Стивен Альбини – 196 тыс. долларов
- Джеймс Морган – 121,1 тыс. долларов
- Джейсон Дали – 85,9 тыс. долларов
- Ричард Баи – 61,8 тыс. долларов
- Кайл Ломан – 45,2 тыс. долларов
- Петер Браунштейн – 33,5 тыс. долларов
- Эдди Ватару – 25,2 тыс. долларов
- Тамон Накамура – 19,3 тыс. долларов
- Дэвид Уильямс – 15 тыс. долларов