Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Музыкальный продюсер Nirvana выиграл крупный турнир по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 18:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стивен Альбини оказался лучше всех в смешанном ивенте H.O.R.S.E на Мировой серии покера
Стивен Альбини выиграл второй в карьере браслет WSOP
Стивен Альбини выиграл второй в карьере браслет WSOP

Турниры Мировой серии покера покоряют не только профессиональные игроки. Золотые браслеты также покоряются аматорам или же известным личностям из других областей.

Так, на ивенте №32 в дисциплине H.O.R.S.E на этой WSOP триумфовал музыкальный продюсер Стивен Альбини. Парень владеет собственной студией звукозаписи и помогал в создании песен для многих известных исполнителей, например Nirvana.

Реклама

Читайте также: Неймар засветился в казино Лас-Вегаса, проиграв 10 тысяч долларов в покер

Альбини не побоялся потратить 1500 долларов бай-ина и в итоге обошел более семисот оппонентов в смешанном турнире. Для Стивена эта победа стала второй на Мировых сериях покера. В 2018 году американец триумфовал в ивенте по Семикарточному Стаду.

К слову, в том же турнире по H.O.R.S.E в призы попал украинец Павел Векслер. Уроженец Крыма финишировал на 189 месте, что позволило ему поднять 2,6 тысячи долларов.

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E:

  1. Стивен Альбини – 196 тыс. долларов
  2. Джеймс Морган – 121,1 тыс. долларов
  3. Джейсон Дали – 85,9 тыс. долларов
  4. Ричард Баи – 61,8 тыс. долларов
  5. Кайл Ломан – 45,2 тыс. долларов
  6. Петер Браунштейн – 33,5 тыс. долларов
  7. Эдди Ватару – 25,2 тыс. долларов
  8. Тамон Накамура – 19,3 тыс. долларов
  9. Дэвид Уильямс – 15 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять