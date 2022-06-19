Музыкальный продюсер Nirvana выиграл крупный турнир по покеру

Стивен Альбини оказался лучше всех в смешанном ивенте H.O.R.S.E на Мировой серии покера

Стивен Альбини выиграл второй в карьере браслет WSOP

Турниры Мировой серии покера покоряют не только профессиональные игроки. Золотые браслеты также покоряются аматорам или же известным личностям из других областей.

Так, на ивенте №32 в дисциплине H.O.R.S.E на этой WSOP триумфовал музыкальный продюсер Стивен Альбини. Парень владеет собственной студией звукозаписи и помогал в создании песен для многих известных исполнителей, например Nirvana.

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Альбини не побоялся потратить 1500 долларов бай-ина и в итоге обошел более семисот оппонентов в смешанном турнире. Для Стивена эта победа стала второй на Мировых сериях покера. В 2018 году американец триумфовал в ивенте по Семикарточному Стаду.

К слову, в том же турнире по H.O.R.S.E в призы попал украинец Павел Векслер. Уроженец Крыма финишировал на 189 месте, что позволило ему поднять 2,6 тысячи долларов.

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Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E: