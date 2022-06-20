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Китаєць вперше приїхав на Світову серію покеру та виграв 144 тисячі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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20 червня, 11:22
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Недосвідчений гравець Лок Чан не збирався грати у мікс-івенті за 2500 доларів, проте ризик виправдав себе
Лок Чан успішно розпочав кар'єру на WSOP
Лок Чан успішно розпочав кар'єру на WSOP

Світова серія покеру часто відкриває любителям гри нові імена. Найяскравіший приклад – перемога звичайного бухгалтера Кріса Манімейкера на Головній події WSOP у 2003 році.

Цього ж року свою частку слави упіймав китаєць Лок Чан. 22-річний житель Гонконгу вперше в кар'єрі вибрався на великий офлайн-івент за кордон і не пошкодував 2,5 тисячі на турнір зі змішаних дисциплін покеру Mixed Big Bet Event.

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Подія зібрала 281 вхід, оформивши призовий фонд у 625К. Чан у підсумку став найкращим з 43-х призерів, оформивши божевільний кеш – 144 тисячі доларів.

Хлопець розповідає, що грає у покер із 15 років. На цю гру його підсадив старший брат. З 18 років Лок став часто відвідувати Тайвань заради живих турнірів з Холдему.

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Після цього Чан приохотитися до онлайну і почав експериментувати з дисциплінами. На WSOP 2022 китаєць їхав заради Main Event, проте не втримався від успішної спокуси зайти в мікс-івент.

Результати фінального столу турніру WSOP Mixed Big Bet Event :

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  1. Лок Чен – 144,3 тис. доларів
  2. Дрю Скотт – 89,2 тис. доларів
  3. Рамі Букай – 61,6 тис. доларів
  4. Майкл Тріветт – 43,3 тис. доларів
  5. Крістофер Сміт – 31 тис. доларів
  6. Гален Холл – 22,6 тис. доларів
  7. Аарон Купін – 16,7 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
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10
4
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9
6
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
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3
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