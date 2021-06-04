Карьера молодого таланта NBA может пойти ко дну из-за покерных фишек

Новичок Голден Стейт Уорриорз Джеймс Вайзман забыл набор для покера, из-за чего был отчитан командой

Джеймс Вайзман «серьезно» подставил свою команду / Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что легенда NBA Тони Паркер примет участие в Мировой серии покера WSOP. Игра в карты является популярным хобби среди баскетболистов. Как оказалось, новичок Голден Стейт Уорриорз Джеймс Вайзман был к этому не готов.

Лидер команды Стеф Карри поручил Джеймсу взять с собой фишки на один из выездов команды. Однако парень умудрился облажаться и забыл набор дома. Как признался сам виновник, ветераны команды серьезно отчитали его за то, что оставил команду без любимого хобби.

Важно отметить, что для Голден Стейт Уорриорз покер является особым видом спорта. Форвард команды Драймонд Грин несколько лет назад засветился в покерном шоу, а совладелица команды Чамата Палихапития не раз участвовал в турнире хайроллеров и даже получил в подарок от легенды покера Фила Хельмута один из его чемпионских браслетов WSOP. Не стоит удивляться, если с таким отношением к покеру карьера Вайзмана в команде завершится быстро.