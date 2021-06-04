Кар'єра молодого таланту NBA може піти на дно через покерні фішки

Новачок Голден Стейт Ворріорс Джеймс Вайзман забув набір для покеру, через що був покараний командою

Джеймс Вайзман «серйозно» підставив свою команду / Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що легенда NBA Тоні Паркер візьме участь у Світовій серії покеру WSOP. Гра в карти є популярним хобі серед баскетболістів. Як виявилося, початківець Голден Стейт Ворріорс Джеймс Вайзман був до цього не готовий.

Лідер команди Стеф Каррі доручив Джеймсу взяти з собою фішки на один з виїздів команди. Однак хлопець примудрився облажатися і забув набір вдома. Як зізнався сам винуватець, ветерани Ворріорс серйозно відчитали його за те, що залишив команду без улюбленого хобі.

Важливо відзначити, що для Голден Стейт Ворріорс покер є особливим видом спорту. Форвард команди Драймонд Грін кілька років тому засвітився у покерному шоу, а співвласниця команди Чамат Паліхапітія не раз брал участь в турнірі хайроллерів та навіть отримав у подарунок від легенди покеру Філа Хельмута один з його чемпіонських браслетів WSOP. Не варто дивуватися, якщо з таким ставленням до покеру кар'єра Вайзмана в команді завершиться швидко.