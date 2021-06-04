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Кар'єра молодого таланту NBA може піти на дно через покерні фішки

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
4 червня, 13:55
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Новачок Голден Стейт Ворріорс Джеймс Вайзман забув набір для покеру, через що був покараний командою
Джеймс Вайзман «серйозно» підставив свою команду
Джеймс Вайзман «серйозно» підставив свою команду / Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що легенда NBA Тоні Паркер візьме участь у Світовій серії покеру WSOP. Гра в карти є популярним хобі серед баскетболістів. Як виявилося, початківець Голден Стейт Ворріорс Джеймс Вайзман був до цього не готовий.

Лідер команди Стеф Каррі доручив Джеймсу взяти з собою фішки на один з виїздів команди. Однак хлопець примудрився облажатися і забув набір вдома. Як зізнався сам винуватець, ветерани Ворріорс серйозно відчитали його за те, що залишив команду без улюбленого хобі.

Важливо відзначити, що для Голден Стейт Ворріорс покер є особливим видом спорту. Форвард команди Драймонд Грін кілька років тому засвітився у покерному шоу, а співвласниця команди Чамат Паліхапітія не раз брал участь в турнірі хайроллерів та навіть отримав у подарунок від легенди покеру Філа Хельмута один з його чемпіонських браслетів WSOP. Не варто дивуватися, якщо з таким ставленням до покеру кар'єра Вайзмана в команді завершиться швидко.

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