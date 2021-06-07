Как вести себя с "Анной Курниковой" и почему в нее не стоит влюбляться – в книге о покере "Как играть туз-король"

Джеймс Свинни и Адам Джонс в деталях объясняют аспекты игры с АК на всех стадиях раздачи в зависимости от соперника

Бывало ли у вас такое, что приходит на первый взгляд сильная рука, но вы не знаете как себя вести за покерным столом? Книга Джеймса Свинни и Адама Джонса "Как играть туз-король" как раз рассказывает об одном из таких случаев. Авторы подробно разбирают, как игроку выжать максимум из карманных "туз-король" (АК).

Данная комбинация на покерном сленге именуется "Анна Курникова" по инициалам теннисистки. Даже повелась шутка, что как Анна, так и комбинация АК "выглядят хорошо, но выигрывают редко". По статистике вероятность ее выпадения на руки составляет чуть более 1%, а ее получение не делает игрока сразу фаворитом, ведь ее эквити (вероятность победы в раздачи) уступает даже самой низкой ручной паре "двоек" (47%).

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Книга повествует о том, как оценить шансы на победу с комбинацией "туз-король", чтобы выжать максимум и когда стоит сбрасывать такую сильную комбинацию. Авторы констатируют, что зачастую игроки "влюбляются" в такую "Анну Курникову" и такое чувство мешает адекватно оценить свои шансы на успех и просчитать руку соперника. Вот так авторы сравнивают оценку шансов игрока в покере с другой популярной игрой:

"Наверняка каждый из вас знает игру "Камень, ножницы, бумага". Что из этого сильнее: камень, бумага или ножницы? Большинство из вас сразу скажут, что на этот вопрос нет ответа и все зависит от ситуации. Если у оппонента камень, то, конечно, бумага будет сильнее. Мы не говорим, что все руки в покере относятся друг к другу так же, как и в игре КНБ. Тем не менее настоящая сила каждой конкретной руки будет сильно зависеть от ситуации".

Именно поэтому в книге и описываются психологические и математические аспекты игры с АК на всех раундах раздачи (префлоп, флоп, терн и ривер), а также целесообразность блефовать перед шоудауном. Произведение состоит из 14 глав, чтобы читатели смогли подробно изучить разные варианты поведения за столом. Выделите время, не пожалеете!