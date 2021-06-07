Як вести себе з "Анною Курніковою" і чому в неї не варто закохуватися – у книзі про покер "Як грати туз-король"

Джеймс Свінні та Адам Джонс в деталях пояснюють аспекти гри з АК на всіх стадіях роздачі в залежності від суперника

Чи бувало у вас таке, що приходить на перший погляд сильна рука, але ви не знаєте як себе вести за покерним столом? Книга Джеймса Свінні та Адама Джонса "Як грати туз-король" як раз розповідає про один з таких випадків. Автори докладно розбирають, як гравцеві вичавити максимум з кишенькових "туз-король" (АК).

Дана комбінація на покерному сленгу називається "Анна Курнікова" за ініціалами відомої тенісистки. Навіть існує жарт, що як Анна, так і комбінація АК "виглядають добре, але виграють рідко". За статистикою ймовірність її випадання на руки становить трохи більше 1%, а її отримання не робить гравця відразу фаворитом, адже її еквіті (ймовірність перемоги в роздачі) поступається навіть найнижчій ручній парі "двійок" (47%).

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Книга оповідає про те, як оцінити шанси на перемогу з комбінацією "туз-король" і коли варто скидати навіть таку сильну комбінацію. Автори констатують, що часто гравці "закохуються" в таку "Анну Курнікову" і це відчуття заважає адекватно оцінити свої шанси на успіх та прорахувати руку суперника. Ось так автори порівнюють оцінку шансів гравця в покер з іншого популярною грою:

"Напевно кожен з вас знає гру "Камінь, ножиці, папір". Що з цього сильніше: камінь, папір або ножиці? Більшість з вас відразу скажуть, що на це питання немає відповіді і все залежить від ситуації. Якщо у опонента камінь, то, звичайно, папір буде сильнішим. Ми не говоримо, що всі руки в покері відносяться друг до одного так само як і в грі КНП. Проте справжня сила кожної конкретної руки буде сильно залежати від ситуації ".

Саме тому в книзі і описуються психологічні та математичні аспекти гри з АК на всіх раундах роздачі (префлоп, флоп, терен і рівер), а також доцільність блефувати перед шоудауном. Твір складається з 14 глав, щоб читачі змогли детально вивчити різні варіанти поведінки за столом. Виділіть час, не пошкодуєте!