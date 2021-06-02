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Как увеличить свой покерный IQ. Книга, которая делает игру понятной даже для пятиклассника

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
2 июня, 10:42
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Произведение Роя Раундера поможет новичку быстро настроить в голове "покерный калькулятор" и объяснит, как просчитать вероятность своей победы
Книга «Легкая покерная математика» расскажет все о расчете шансов игрока за столом
Книга «Легкая покерная математика» расскажет все о расчете шансов игрока за столом / Фото: Getty Images

Одной из книг, которых эксперты советуют для начинающих игроков в покер, является небольшое пособие Роя Раундера под названием "Легкая покерная математика. Секреты Безлимитного Холдема".

Эта книга, всего на 46 страниц, легким и доступным языком рассказывает об основах вычисления шансов на победу с вашей комбинацией. Автор уверяет, что даже пятиклассник с минимальными навыками сложения, вычитания, умножения и деления сможет быстро научиться подсчитывать свои шансы за столом.

"Изучение шансов увеличит ваш покерный IQ, что позволит воспринимать продвинутые стратегии и теорию гораздо легче. Существовала одна проблема. До сих пор изучению шансов в покере обучали горстка профессионалов и их книги, по большей части, сложны для понимания. Никто не удосужился спустить мир "покерной математики" к легкому формату, к обучению ступень за ступенью, которому каждый мог бы быстро выучиться. И это – цель этой книги".

Рой в легкой и доступной форме рассказывает, как быстро подсчитать свои ауты (карты в колоде, которые могут усилить комбинацию игрока) и отсеять ауты соперника (дисконтировать). Также автор подробно расписывает ситуации и комбинации в покере, когда игроку следует поддерживать ставку соперника (CALL) и когда следует пасовать (FOLD), основываясь исключительно на математике.

Для примера, выпадает игроку на руки пара дам (Q♣ Q♥), а на флопе появляются А♣ Q♣ К♣. Вы делаете ставку, а ваш соперник идет в олл-ин. Стоит ли ее поддерживать? У вас уже на руках сет и даже роял-флеш дро, но ведь у соперника уже может быть валет (J) и 10 или даже две трефы, что позволяет ему уже сидеть со стритом или флешем. Изучив простую табличку, вы поймете, что у вас примерно 68% на победу в розыгрыше, а у вашего противника – около 32%.

Книга оказалась простой для восприятия благодаря тому, что множество теории подкрепляется конкретными примерами за столом со всеми возможными подсчетами и логикой принятия решения. Поэтому не пожалейте своего времени, чтобы почитать ее на прочтение данной книги!.

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1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
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