Известный американский бизнесмен едва не выиграл золотой браслет WSOP Online (видео)

Основатель хедж-фонда Дэн Шак занял 4 место в десятом ивенте серии, тогда как чемпионом турнира стал Майкл Лейб

Дэн Шак был близок к своему дебютному браслету на WSOP Online / Фото: Pokernews

Этой ночью завершился десятый ивент Мировой серии покера WSOP Online, где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В юбилейном турнире по Безлимитному Холдему был довольно низкий бай-ин (333 доллара), поэтому он привлек почти тысячу входов (986). Чемпионом ивента стал уроженец Чикаго Майкл Лейб. Парень одолел в хедз-апе анонима LuckyLuch11.

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Долгое время оппоненты шли ноздря в ноздрю, однако в решающей раздаче Лейб на терне пошел в олл-ин с парой троек и оппонент с К4 ответил ему. На столе к тому моменту уже лежали K-Q-3-4. Пятерка на ривере не изменила расстановку сил, по сути подарив Майклу его первый золотой браслет.

К слову, четвертое место в ивенте занял популярный покерист и бизнесмен Дэн Шак, основатель хедж-фонда "SHK Asset Management". За свою карьеру офлайн-покериста американец заработал более 11 миллионов долларов. В свою очередь победитель позапрошлого ивента WSOP Online Карлос Уэлч занял 31 место, подняв почти 2 тысячи долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #10: