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Бывший учитель алгебры сенсационно выиграл золотой браслет WSOP Online

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
9 июля, 21:25
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Финансист по образованию Карлос Уэлч сумел выиграть более 120 тысяч долларов в восьмом турнире Мировой серии покера онлайн
Карлос Уэлч - триумфатор восьмого ивента Мировой серии покера онлайн
Карлос Уэлч - триумфатор восьмого ивента Мировой серии покера онлайн / Фото: Pokeroff

Сегодня ночью завершился восьмой ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыгрывает 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В турнире No Limit Hold'em Crazy Eights приняло участие более 500 человек, которые выполнили 728 входов по 888 долларов бай-ина. Победителем неожиданно стал американец Карлос Уэлч, совершивший в хедз-апе камбэк против Джуна Кима. Триумф позволил Уэлчу поднять 124 тысяч долларов, хотя ранее его общая сумма призовых не достигала и 50К.

Стоит отметить, что Карлос имеет финансовое образование, а также работал учителем алгебры. Покер же был его хобби, которым он занимался параллельно, однако выигрыш 27 тысяч долларов на одном из турниров заставил его больше углубиться в игру. После этого Уэлч стал все реже преподавать и все больше учиться карточным азам у своего тренера Алекса Фитцджеральда. Теперь же сам Карлос является покерным коучем, а также автором многих научных статей и материалов о данной игре.

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Победа Уэлча помешала его оппоненту по хедз-апу добыть второй браслет WSOP Online. В прошлом году Ким уже триумфовал на Мировой серии покера в интернерте. Что интересно, другим знаменитостям призовые почти не достались. Энтони Хантсман занял 42 место, Даниэль Зак закончил 15-ым, а Райан Ленг – 22-ым.

Результаты финального стола WSOP Online Event #8:

  1. Карлос Уэлч – 124,3 тыс. долларов
  2. Джун Ким – 76,8 тыс. долларов
  3. Дилан Смит – 53,8 тыс. долларов
  4. PESOPESO – 38,2 тыс. долларов
  5. Джон Дель Росси – 27,5 тыс. долларов
  6. Дэн Уоч – 20,1 тыс. долларов
  7. Айзек Фермин – 14,9 тыс. долларов
  8. Джои Катцен – 11,2 тыс. долларов

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1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
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