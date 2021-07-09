Бывший учитель алгебры сенсационно выиграл золотой браслет WSOP Online

Финансист по образованию Карлос Уэлч сумел выиграть более 120 тысяч долларов в восьмом турнире Мировой серии покера онлайн

Карлос Уэлч - триумфатор восьмого ивента Мировой серии покера онлайн / Фото: Pokeroff

Сегодня ночью завершился восьмой ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыгрывает 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

В турнире No Limit Hold'em Crazy Eights приняло участие более 500 человек, которые выполнили 728 входов по 888 долларов бай-ина. Победителем неожиданно стал американец Карлос Уэлч, совершивший в хедз-апе камбэк против Джуна Кима. Триумф позволил Уэлчу поднять 124 тысяч долларов, хотя ранее его общая сумма призовых не достигала и 50К.

Стоит отметить, что Карлос имеет финансовое образование, а также работал учителем алгебры. Покер же был его хобби, которым он занимался параллельно, однако выигрыш 27 тысяч долларов на одном из турниров заставил его больше углубиться в игру. После этого Уэлч стал все реже преподавать и все больше учиться карточным азам у своего тренера Алекса Фитцджеральда. Теперь же сам Карлос является покерным коучем, а также автором многих научных статей и материалов о данной игре.

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Победа Уэлча помешала его оппоненту по хедз-апу добыть второй браслет WSOP Online. В прошлом году Ким уже триумфовал на Мировой серии покера в интернерте. Что интересно, другим знаменитостям призовые почти не достались. Энтони Хантсман занял 42 место, Даниэль Зак закончил 15-ым, а Райан Ленг – 22-ым.

Результаты финального стола WSOP Online Event #8: