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Колишній учитель алгебри сенсаційно виграв золотий браслет WSOP Online

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 липня, 21:25
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Фінансист за освітою Карлос Уелч зумів виграти більше 120 тисяч доларів у восьмому турнірі Світової серії покеру онлайн
Карлос Уелч - тріумфатор восьмого івенту Світової серії покеру онлайн
Карлос Уелч - тріумфатор восьмого івенту Світової серії покеру онлайн / Фото: Pokeroff

Сьогодні вночі завершився восьмий івент Світової серії покеру WSOP Online. Організація розігрує 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

У турнірі No Limit Hold'em Crazy Eights взяло участь понад 500 осіб, які виконали 728 входів по 888 доларів бай-іна. Переможцем несподівано став американець Карлос Уелч, який зробив у хедз-апі камбек проти Джуна Кіма. Тріумф дозволив Уелчу підняти 124 тисяч доларів, хоча раніше його загальна сума призових не досягала і 50К.

Варто відзначити, що Карлос має фінансову освіту, а також працював учителем алгебри. Покер же був його хобі, яким він займався паралельно з роботою, однак виграш 27 тисяч доларів на одному з турнірів змусив його більше заглибитися в гру. Після цього Уелч став все рідше викладати і все більше вчитися картковим азам у свого тренера Алекса Фітцджеральда. Тепер же сам Карлос є покерним коучем, а також автором багатьох наукових статей і матеріалів про цю гру.

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Перемога Уелча завадила його опонентові по хедз-апу здобути другий браслет WSOP Online. У минулому році Кім вже тріумфував на Світової серії покеру в інтернеті. Що цікаво, іншим знаменитостям призові майже не дісталися. Ентоні Хантсман зайняв 42 місце, Даніель Зак закінчив 15-м, а Раян Ленг – 22-им.

Результати фінального столу WSOP Online Event #8:

  1. Карлос Уелч – 124,3 тис. доларів
  2. Джун Кім – 76,8 тис. доларів
  3. Ділан Сміт – 53,8 тис. доларів
  4. PESOPESO – 38,2 тис. доларів
  5. Джон Дель Россі – 27,5 тис. доларів
  6. Ден Уоч – 20,1 тис. доларів
  7. Айзек Фермін – 14,9 тис. доларів
  8. Джої Катц – 11,2 тис. доларів

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