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Відомий американський бізнесмен ледь не виграв золотий браслет WSOP Online (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
11 липня, 15:20
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Засновник хедж-фонду Ден Шак зайняв 4 місце в десятому івенті серії, тоді як чемпіоном турніру став Майкл Лейб
Ден Шак був близький до свого дебютного браслету на WSOP Online
Ден Шак був близький до свого дебютного браслету на WSOP Online / Фото: Pokernews

Цієї ночі завершився десятий івент Світової серії покеру WSOP Online, де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

В ювілейному турнірі з Безлімітного Холдему був досить низький бай-ін (333 долари), тому він залучив майже тисячу входів (986). Чемпіоном івенту став уродженець Чикаго Майкл Лейб. Хлопець здолав в хедз-апі аноніма LuckyLuch11.

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Довгий час опоненти йшли ніздря в ніздрю, однак у вирішальній роздачі Лейб на терні пішов в олл-ін з парою трійок і опонент з К4 відповів йому. На столі до того моменту вже лежали K-Q-3-4. П'ятірка на рівері не змінила розстановку сил, по суті подарувавши Майклу його перший золотий браслет.

До слова, четверте місце у івенті зайняв популярний покерист та бізнесмен Ден Шак, засновник хедж-фонду "SHK Asset Management". За свою кар'єру офлайн-покериста американець заробив більше 11 мільйонів доларів. В свою чергу переможець позаминулого турніру WSOP Online Карлос Уелч зайняв 31 місце, піднявши майже 2 тисячі доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #10:

  1. Майкл Лейб – 81,6 тис. доларів
  2. LuckyLuch11 – 50,6 тис. доларів
  3. Річард Брунер – 35,9 тис. доларів
  4. Ден Шак – 25,8 тис. доларів
  5. Майкл Даєр – 13,9 тис. доларів
  6. Diaper_money 13,9 тис. доларів
  7. Vinnyj88 – 10,4 тис. доларів
  8. MMenz08816 – 7,9 тис. доларів
  9. Георг Константулакіс – 6 тис. доларів

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