Відомий американський бізнесмен ледь не виграв золотий браслет WSOP Online (відео)

Цієї ночі завершився десятий івент Світової серії покеру WSOP Online, де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.
В ювілейному турнірі з Безлімітного Холдему був досить низький бай-ін (333 долари), тому він залучив майже тисячу входів (986). Чемпіоном івенту став уродженець Чикаго Майкл Лейб. Хлопець здолав в хедз-апі аноніма LuckyLuch11.
Читайте також: Всі чемпіони Світової серії покеру WSOP Online 2021
Довгий час опоненти йшли ніздря в ніздрю, однак у вирішальній роздачі Лейб на терні пішов в олл-ін з парою трійок і опонент з К4 відповів йому. На столі до того моменту вже лежали K-Q-3-4. П'ятірка на рівері не змінила розстановку сил, по суті подарувавши Майклу його перший золотий браслет.
До слова, четверте місце у івенті зайняв популярний покерист та бізнесмен Ден Шак, засновник хедж-фонду "SHK Asset Management". За свою кар'єру офлайн-покериста американець заробив більше 11 мільйонів доларів. В свою чергу переможець позаминулого турніру WSOP Online Карлос Уелч зайняв 31 місце, піднявши майже 2 тисячі доларів.
Результати фінального столу WSOP Online Event #10:
- Майкл Лейб – 81,6 тис. доларів
- LuckyLuch11 – 50,6 тис. доларів
- Річард Брунер – 35,9 тис. доларів
- Ден Шак – 25,8 тис. доларів
- Майкл Даєр – 13,9 тис. доларів
- Diaper_money 13,9 тис. доларів
- Vinnyj88 – 10,4 тис. доларів
- MMenz08816 – 7,9 тис. доларів
- Георг Константулакіс – 6 тис. доларів