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Известные покеристы создадут союз игроков в покер – задачи и цели организации

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
9 сентября, 21:50
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Британский покерист и бизнесмен Роб Янг инвестирует большую сумму в создание общества покеристов
Патрик Леонард и Роб Янг инициируют создание союза игроков в покер
Патрик Леонард и Роб Янг инициируют создание союза игроков в покер / Фото: Pokeroff

Один из известных покеристов, а также хозяин нескольких покер-румов Роб Янг объявил о намерении создать союз игроков в покер. Об этом он рассказал на своей страничке в Twitter.

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Игрок верит, что покеристам нужно объединиться и отстаивать свои интересы на международной арене. Роб утверждает, что организации нужно обдумать единую позицию в вопросе законного регулирования игр в покер, налогообложения и популяризации спорта.

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Большинство подписчиков поддержало Янга, после чего он объявил о готовности инвестировать 1,2 миллиона долларов в создание союза. Также Роб объяснил основной недостаток в популяризации покера.

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Англичанин считает, что уже давно прослеживается мнение о большой роли удачи в покере и превращение его из игры мастеров в казино. Задача союза – доказать государству и обществу обратное.

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Роба поддержал его соотечественник Патрик Леонард, который обрисовал основные аспекты деятельности организации:

  • союз будет открыт для всех участников
  • прием новых членов будет рассматриваться отдельно
  • все члены должны следовать общим правилам
  • союз не будет устраивать бойкоты и революции
  • покер-румы должны быть на связи с союзом ежедневно
  • еженедельная публикация отчётов организации и списка вопросов на обсуждение

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