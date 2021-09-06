Что будет с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей

Текущие соглашения членов КРАИЛ действительны до октября, а новых Кабинет Министров Украины еще не представил

Борис Баум назвал риски из-за задержки с назначением членов КРАИЛ / Фото: ukranews.com

Во время круглого стола первый заместитель главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Борис Баум прокомментировал ситуацию с назначением членов Комиссии.

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"Один из самых проблемных вопросов, который может сильно повлиять на развитие рынка, это то, что теоретически в конце октября комиссия может остановить работу. Основная причина – заканчиваются контракты у членов комиссии. Их назначили на один год. Кабмин не хочет брать ответственность на себя".

В прошлом году члены КРАИЛ были назначены лишь на год из-за пандемии коронавируса и локдауна. Их контракты истекают в октябре этого года.

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Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзеотмечает, что Кабинет Министров может легально обойти коллизию с назначением членов Комиссии.

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"Государство должно иметь сильные институции для развития созданной реформы по легализации азартных игр. Это значит, что Раде нужно убрать коллизию со спецзакона по назначению членов КРАИЛ, так чтобы все оставалось в ведении Кабмина. Паралелльно с законодательным процессом было бы идеально, если Правительство объявит конкурс по отбору членов КРАИЛ. Также хочу добавить, что государство должно быть сильным и в противодействии с нелегалами. С ними надо бороться на постоянной основе, ведь часть нелегальных залов возобновляют работу".

Также Кучухидзе отметил, что бизнес ждет, что парламент утвердит законопроект о налогообложении игорного бизнеса. По его словам, это даст толчок для прихода в страну нерезидентов и привлечет инвестиции.

В июле Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей обнаружила 1000 веб-сайтов и 100 игорных заведений, которые предоставляли услуги без соответствующей лицензии.

Напомним, что 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес, а 11 августа того же года Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.