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126 миллиардов евро черезмпять лет: рынок гемблинга в Европе готовится к скачку

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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5 января, 15:00
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Европейская ассоциация гемблинга и ставок зафиксировала рост дохода в 2021 году, однако на этом не намерена останавливаться
Европейский рынок гемблинга ожидает стремительный рост
Европейский рынок гемблинга ожидает стремительный рост / Фото: Getty Images

В конце 2021 года Европейская ассоциация гемблинга и ставок (EGBA) опубликовала финансовый отчет по итогам 2021 года для индустрии.

Организация подчеркнула, что общий годовой доход за 2021 год был выше, чем в 2020-м, однако еще далек до уровня 2019-го. Два года назад общий объем гемблинга на европейском рынке составил аж 100 миллиардов евро.

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При старте пандемии в 2020 году эта цифра уменьшилась до 80 миллиардов, а в прошлом году составила 87,2 млрд евро. Согласно прогнозам, ожидается, что 2022 год станет началом стремительного прогресса.

EGBA прогнозирует, что через пять лет, в 2026 году, объем дохода от азартных игр в Европе составит аж 126 миллиардов евро. Главным фактором роста называют увеличение доходов от сектора онлайн-ставок, чья доля за ближайшие пять лет должна вырасти до 61% от всего рынка гемблинга.

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"Тенденция роста европейского рынка онлайн-гемблинга продолжается. При этом сохраняется значительный потенциал для развития на таких рынках, как Франция, Германия, Италия и Испания. Там доля онлайн-рынка все еще остается на низком уровне, несмотря на то, что сами рынки в этих странах относительно развиты", – заявил генеральный секретарь EGBA Мартен Хайер.

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