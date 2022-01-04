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Одиозный стример раздал миллион долларов подписчикам во время победного эфира

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 января, 16:40
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Тайлер Никнам собрал на Twitch 1,7 миллиона фолловеров, а части из них подарил солидную сумму после выигрыша джекпота
Популярный стример Тайлер Никнам
Популярный стример Тайлер Никнам

Известный стример Тайлер Никнам на днях подарил сказку своим подписчикам на Twitch. Парень часто играет в онлайн-покер и онлайн-казино, благодаря чему и собрал аудиторию.

В начале 2022 года Тайлер пообещал подписчикам, что если сможет выиграть джекпот в 10 миллионов долларов, то десятую часть от этого выигрыша он раздаст своим фанатам.

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Конечно же, подписчики не поверили TrainWreck и посчитали это неудачной шуткой. Впрочем, Никнам таки сорвал джекпот и начал раздавать деньги в прямом эфире.

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В тот момент его трансляцию смотрели свыше 70 тысяч человек, которым он в итоге и отдал в сумме 1 миллион долларов. При этом сам парень сотрудничает с организацией по борьбе с игровой зависимостью и часто признает, что азартные игры являются пагубной привычкой.

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Ранее Тайлер попадал в забавную ситуацию с подписчиками. Во время одного из стримов в его комнату начали светить зелеными лазерами, отчего TrainWreck испугался и пошел искать причину такого явления. Оказалось, что это подписчики его разыгрывали.

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