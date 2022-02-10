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Выбросили из машины, а авто забрали за долги: чумовая история звезды украинского футбола

Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
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10 февраля, 07:04
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Бывший игрок сборной Украины Роман Максимюк подсел на азартные игры в Питере, а потом проиграл все свои сбережения
Звездное время Максимюка пришлось на Зенит
Звездное время Максимюка пришлось на Зенит / Фото: Коллаж: Сегодня

Роман Максимюк был очень ярким игроком конца 90-х. Из ивано-франковского Прикарпатья его пригласили в Зенит, потом в киевское Динамо. Есть в его карьере и сборная Украины.

Сейчас знаменитый футболист работает грузчиком в супермаркете, а раньше спускал тысячи долларов в казино.

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С азартными играми Максимюка познакомили в Санкт-Петербурге. Его пригласили на открытие казино, дали бесплатных фишек и пошло-поехало...

О пагубном пристрастии Романа как-то рассказал знаменитый украинский тренер Евгений Кучеревский, который его тренировал в Днепре.

"Специалист с ним работал. Роман в церковь стал ходить, образок у него на тумбочке стоял. Только закончился курс психотерапии – он на следующий день пошел в казино и проиграл 20 тысяч долларов. Привезли его на базу, выбросили из машины, а авто забрали за долги. Тут никакой психотерапевт не поможет", – дает цитату тренера Евроспорт.

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"Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино", – подтверждает Максимюк.

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