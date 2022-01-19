Футболист Динамо проиграл в казино миллион долларов и квартиру в центре Киева

С азартными играми Иван Яремчук познакомился в Берлине, когда друзья пригласили в казино. Тогда сходу выиграл две тысячи немецких марок

Казино испортило жизнь легендарному футболисту / Фото: Коллаж: Сегодня

Иван Яремчук был любимцем болельщиков Динамо. Техничный полузащитник сходу застолбил себе место в основном составе команды Лобановского.

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С распадом Союза многие футболисты рванули на Запад, заработать немного денег. Яремчука пригласил клуб Блау-Вайсс из Берлина. В Германии футболист и познакомился с казино, круто изменив свою жизнь.

"В Берлине наши эмигранты пригласили в большое казино в центре города. Не особо понимал, что делать, но за вечер выиграл 2 тысячи марок!

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По натуре я очень азартный, а казино сначала дало мне выиграть, а потом я ходил-ходил и проигрывал...

Когда получил травму, мне выплатили 100 тысяч немецких марок и посадили на поезд в Киев. Но я договорился с проводницей, она открыла другую дверь и я сбежал. За две недели в Берлине спустил в казино эти 100 тысяч...

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Был момент, когда сказал себе: буду выигрывать две-три тысячи – сразу ухожу. И за месяц скопилось 25 тысяч долларов. Затем как-то пришел в казино, две тысячи проиграл, и что-то в голове у меня замкнуло. Захотелось непременно отыграться... В конце концов, за вечер я спустил 27 тысяч...

Знаете, выиграть в казино практически невозможно. Теперь, когда я проиграл большое количество денег и четырехкомнатную квартиру в центре Киева, я это точно знаю. Сколько проиграл? Думаю, миллион долларов", – рассказывал в интервью Яремчук.

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Иван Яремчук родился 19 марта 1962 года в селе Великий Бычков Закарпатской области.

Выступал за команды Днепр (Черкассы), СКА (Киев), Динамо (Киев), Блау Вайсс (Германия), КАМАЗ (Россия), Хапоэль (Израиль), Богемианс (Чехия), Мунайши (Казахстан), Энергия (Россия), Ворскла (Полтава), Прикарпатье (Ивано-Франковск).

За сборную СССР провел 18 матчей и забил 2 гола.

С киевским Динамо трижды выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР. В 1986 году выиграл Кубок кубков.

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