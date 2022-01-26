Ветеран войны в Ираке выиграл 4 миллиона долларов благодаря печенью с предсказаниями

Американец Габриэль Фиерро поверил в цифры из кондитерского изделия и стал миллионером. Рассказываем, как это было

Печенье с предсказанием принесло американцу 4 миллиона долларов / Фото: Getty Images

На днях в штате Северная Каролина был сорван крупный джекпот в онлайне. Его победителем стал местный пенсионер Габриэль Фиерро.

Житель городка Корнелиус решил испытать счастье в лотерее, купив билет Multiplier Mega Millions. К прогнозированию номеров шаров он подошел нестандартно.

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В бланке Габриэль решил отметить числа, которые получил из печенья с предсказаниями. Их он получил в подарок из ресторана из ресторана Red Bowl, который он часто посещает с женой.

При этом Фиерро купил билет в лотерею, который стоил всего три доллара. Добавив еще 1 доллар сверху, он придал ему функцию Multiplier, которая позволила бы выигрышу умножиться в несколько раз.

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В итоге все пять цифр 60-летнего американца зашли и он сумел выиграть аж 4 миллиона долларов! При этом сам выигрыш составит 1 млн, однако функция Multiplier увеличила приз в четыре раза.

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Фиерро является старшим сержантом в отставке. Он прослужил 32 года в армии США и вышел на пенсию в качестве ветерана-инвалида боевых действий после пребывания в Ираке.

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О выигрыше счастливчик узнал по электронной почте и сразу же прибыл в офис лотереи. Правда, забрать у него получилось лишь 2,84 миллиона, так как остаток пошел на уплату федеральных налогов.